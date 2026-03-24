Käänne kevätsäässä: Sadealueita riittää nyt jonoksi asti Aurinkoinen kevätsää on kääntymässä sateiseksi matalapainesääksi. Pohjois-Atlantilta saapuu tällä viikolla useampi sadealue Suomen riesaksi, mutta viikonlopuksi sää vaikuttaisi poutaantuvan.

Pääosin sateet tulevat alas vetenä, pohjoisessa myös räntänä ja lumena. Kuva: Sanne Katainen

Janika Takala

Viikon ensimmäinen sadealue on saapunut maan länsiosaan ja taivas peittyy illan aikana pilveen koko maassa. Pääosin sateet tulevat alas vetenä, pohjoisessa myös räntänä ja lumena. Etelässä on plussaa, mutta Oulun seutuvilla lämpötila on nollan tuntumassa ja sateen olomuodon ennustaminen siksi hankalaa.

Todennäköisesti lumisateet rajoittuvat kuitenkin Lappiin ja räntää ei lämpimille pinnoille juuri jää. Erityisesti Meri-Lappiin vaikuttaisi osuvan hieman runsaampiakin lumisateita tuulen tuodessa mereltä mukanaan kosteutta; kertymät voivat Perämeren rannikolla olla yön aikana jopa 10 cm:n luokkaa. Muualla lunta kertyy muutama sentti, jos sitäkään.

Ensimmäisen sadealueen mentyä lounaasta saapuu meille aamulla uusi annos sateita. Vesisade alkaa ensimmäisenä etelässä ja lounaassa, ja sadealue liikkuu edellisen perässä melko nopeasti kohti koillista. Ennen puoltapäivää vettä saadaan maan eteläisellä puoliskolla, iltapäiväksi ja illaksi sateet siirtyvät kohti pohjoista. Lämpötilat ovat yleisesti plussalla ja sade samalla vetisempää myös pohjoisessa.

Keski- ja Pohjois-Lapissa kuitenkin hieman pakastaa, ja torstai-iltaan mennessä voi paikoin kertyä viitisen senttiä uutta lunta. Sadealueen yhteydessä myös tuuli voimistuu etenkin maan länsiosassa, ja päivälle onkin Pohjanmaan maakuntiin annettu kovan tuulen varoitus.

Viikonlopusta on näillä näkymin tulossa melko poutainen, vaikka säämalleilla vielä onkin hieman erimielisyyksiä. Pilvisyys on hyvin vaihtelevaa, mutta väliin mahtuu myös auringonpaistetta. Viikonlopun sateet näyttävät tällä hetkellä rajoittuvan pohjoiseen ja tulevan päiväsaikaan vetisinä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

