Korkeapaine hellittää otteensa ja sää epävakaistuu – miten käy kevään? Kuluneena viikonloppuna saatiin suuressa osassa maata nauttia yli 10 asteen lämpötilasta korkeapaineen vaikuttaessa säähän. Korkeapaineen alue on kuitenkin karkaamassa itään ja samalla lännestä pääsee meille matalapaineiden jono.

Tiistaipäivän ylimmät lämpötilat nousevat maan etelä- ja länsiosassa jälleen kymmenen asteen tienoille, pohjoisessa lämpöasteita on vain muutama. Kuva: Rami Marjamäki

Janika Takala

Viikonloppu oli koko maassa lämmin; maan etelä- ja keskiosassa päästiin laajalti yli kymmenen asteen, Lapissakin lämpötila oli yli viisi astetta. Korkein lämpötila mitattiin sunnuntaina Heinolan Asemantauksen asemalla, missä elohopea kohosi 12,6 asteeseen. Tällä viikolla vastaavia lämpötiloja ei ennusteessa juuri näy.

Tänään maanantaina sää on ollut pääosin poutainen, joskin maan keskiosassa on lännestä itään liikkeellä pieni sadekuuroalue. Pohjoisessakin on tullut yksittäisiä räntä- ja lumikuuroja. Yöksi sateet väistyvät maamme itäpuolelle ja laajalti on poutaa, erityisesti maan etelä- ja keskiosassa myös selkeää.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistaipäivän ylimmät lämpötilat nousevat maan etelä- ja länsiosassa jälleen kymmenen asteen tienoille, pohjoisessa lämpöasteita on vain muutama. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy koko maassa lännestä saapuvan sadealueen edellä.

Ensimmäiset sateet osuvat länsirannikolle näillä näkymin myöhään iltapäivällä ja sadealue pyyhkäisee Suomen yli keskiviikkoaamuun mennessä. Maan etelä- ja keskiosassa sateet tulevat pääosin vetenä, Kuopiosta pohjoiseen olomuoto vaihtelee rännästä lumeen.

Ensimmäisen sadealueen mentyä sää ei suinkaan vielä poutaannu, vaan lounaasta nousee jo keskiviikkopäiväksi uusi sadealue. Siinäkin sateet ovat pääosin vettä, Lapissa myös räntää tai lunta. Myös torstai vaikuttaa varsin pilviseltä ja sateiselta, joskin sateet ovat edellispäiviä hajanaisempia.

Keskiviikkona maksimilämpötilat ovat viiden asteen molemmin puolin, torstaina 10 astetta voidaan jälleen saavuttaa paikoin. Takatalvi ei siis ainakaan vielä tee tuloaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

