Autoliike vaati tuhansia euroja vaihtoauton viasta ‒ lautakunta asettui auton myyneen kuluttajan puolelle Kytkimen vaihtotarve 263 000 kilometriä ajettuun maastoautoon todettiin varsin tavanomaiseksi tilanteeksi. Ei kuitenkaan sellaiseksi, joka tavanomaisen ihmisen tulisi etukäteen huomata.

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Tavallisen kuluttajan ei oleteta tuntevan kaikkia teknisiä ongelmia, joita autossa voi esiintyä. Kuvituskuva. Kuva: Jarno Mela

Uutiset | Autot Taneli Laine

Autoliike oli ottanut vaihtokaupassa vanhan maastoauton, johon oli pian kaupan jälkeen vaihdettava vauhtipyörä ja kytkin. Liike vaati remontin kustannuksia auton entiseltä omistajalta.

Tuoreessa päätöksessään kuluttajariitalautakunta suositti liikettä luopumaan vaatimuksistaan.

Vyyhti alkoi huhtikuussa 2025, kun kuluttaja antoi autoliikkeelle vaihdossa 14 vuotta vanhan Volkswagen Tiguanin. Noin 263 000 kilometriä ajetun auton hyvityshinta oli 7 049 euroa.

Kaupat tehtiin etänä.

Autoliikkeen mukaan vaihtoautossa ilmeni pian voimakasta tärinää liikkeelle lähdettäessä sekä ylimääräistä sivuääntä vaihteistosta. Tutkimuksissa todettiin, että vauhtipyörä ja kytkinpaketti olivat uusimisen tarpeessa.

Liike arvioi korjauskustannuksiksi noin 2 150 euroa ja vaati kuluttajalta hinnanalennusta.

Kuluttaja kiisti vastuunsa. Hänen mukaansa kyse oli vanhasta ja paljon ajetusta nelivetoisesta dieselmaasturista, joka piti normaalistikin ”traktorimaista” ääntä. Hän kertoi, ettei ollut itse havainnut poikkeavaa tärinää, eikä auton huolloissa tai katsastuksissa ollut tullut esiin vastaavaa vikaa. Mahdollisia sivuääniä oli hänen mukaansa tavallisen käyttäjän vaikea erottaa auton normaalista käyntiäänestä.

Lautakunnan käytössä olleen selvityksen mukaan myös huoltoliikkeessä arvioitiin, että kytkimen vaihtotarve on tällaisella kilometrimäärällä varsin tavanomaista. Myös autoliikkeen edustaja oli aiemmin todennut, että ongelma johtui kulumisesta ja että ääniin voi ajan myötä tottua niin, ettei niitä välttämättä huomaa.

Tarkastusvelvollisuus koskee myös etäkauppoja. Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta katsoi, ettei kuluttajan näytetty antaneen autosta virheellisiä tietoja. Näyttöä ei myöskään ollut siitä, että kuluttaja olisi tiennyt väitetyistä vioista tai, että hänen olisi pitänyt havaita ne.

Etänä tehdyt kaupat eivät muuttaneet lautakunnan arviota.

Vaihtoauto sijaitsi noin 200 kilometrin päässä autoliikkeestä, joka järjesti auton noudon kuljetusyrityksen avulla. Lautakunta korosti, että ammattimaisella autoliikkeellä on velvollisuus tarkastaa vaihtoauto ennen sen hyväksymistä tai varautua siihen, että autossa voi olla havaittavia puutteita. Velvollisuus koskee myös etäkauppoja.

Lautakunta katsoi, että autoliikkeen myöhemmin havaitsemat tärinä ja sivuääni olisivat olleet havaittavissa asianmukaisessa ennakkotarkastuksessa. Koska sellaista ei tehty, ei liike voinut vedota vikoihin jälkikäteen kuluttajaa vastaan.

Näillä perusteilla lautakunta suositti, että autoliike luopuu korvausvaatimuksistaan kokonaan.