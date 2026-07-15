”Väsymyksestä huomauttaminen ei ole epäluottamuslause”− kuskin vireys on koko autoseurueen vastuulla Pitkään jatkunut ajaminen voi turruttaa. Autoliiton mukaan kuljettajan ei tarvitse edes nukahtaa, jotta ajamisesta tulee vaarallista.

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Pitkään jatkunut ajaminen ja siihen turtuminen ovat vaaniva vaara. Kuva: Antti Raatikainen

Uutiset | Liikenne Henna Lääveri

Tottunut kuski saattaa pitkän ajomatkan loppusuoralla uskoa selviytyvänsä vielä viimeiset kilometrit, vaikka väsymys alkaisi jo painaa.

Autoliitto muistuttaa, että apukuski ja muut matkustajat saattavat havaita kuskin uupumisen herkästikin.

Puuttumisen sijaan menoa saatetaan seurata hiljaa sivusta, koska kyytiläiset eivät halua arvostella kuljettajaa tai viivästyttää perille pääsyä.

”Väsymyksestä huomauttaminen ei kuitenkaan ole epäluottamuslause kuljettajalle, vaan välittämistä koko seurueen sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta”, tiedotteessa kuitenkin korostetaan.

Pitkään jatkunut ajaminen ja siihen turtuminen ovat vaaniva vaara. Myös Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen painottaa, ettei kuljettajan tarvitse nukahtaa, jotta ajamisesta tulee vaarallista.

”Tarkkaavaisuus sekä havainnointi-, arviointi- ja reagointikyky heikkenevät jo ennen sitä. Jos matkustaja huomaa kuljettajan haukottelevan toistuvasti, siristelevän silmiään tai tekevän äkkinäisiä korjausliikkeitä ohjauksella, pitää hänet komentaa tauolle”, hän korostaa.

Väsymyksestä huomauttaminen ei kuitenkaan ole epäluottamuslause kuljettajalle, vaan välittämistä koko seurueen sekä muiden tienkäyttäjien turvallisuudesta

Kuski on tauon tarpeessa? Tunnista merkit – Kuljettaja haukottelee toistuvasti, ja haukottelua seuraa usein silmien siristely. – Kuljettaja hieroo niskaansa, haroo hiuksiaan tai rummuttaa reisiään sekä ohjauspyörää. – Kaukovalot unohtuvat pimeällä päälle, vaikka on edessä on vastaantulevaa liikennettä tai katuvaloja. – Auto vaeltelee kaistan reunalta toiselle – kuljettajan korjausliikkeet ovat nopeita ja kulmikkaita. – Kuljettajan silmät painuvat hetkellisesti kiinni eli hän jo torkahtelee lyhyitä hetkiä. Lähde: Autoliitto

Esimerkiksi pitkällä automatkalla kuljettajaa kannattaa vaihdella säännöllisesti. Jos kyydissä on vain yksi ajokortillinen kykenevä kuljettajaa, ei matkaa pidä jatkaa väkisin.

Turvallinen vaihtoehto on pysähtyä paikkaan, jossa kuljettaja voi nukkua hetken.

”Matkustajan pitää uskaltaa sanoa suoraan, ettei matka jatku ennen kuin kuljettaja on jälleen ajokunnossa”, Vesalainen muistuttaa.

Myös muiden autossa matkustavien nukkuminen voi tehdä pitkästä ajomatkasta kuljettajalle yksitoikkoisen.

Ainakin yhden matkustajan kannattaakin mahdollisuuksien mukaan pysyä hereillä, seurata kuljettajan vireyttä sekä pitää yllä keskustelua.

Autoliitto vinkaa, että pitkälle matkalle lähdettäessä voidaan jo etukäteen sopia, että kuka tahansa kyydissä oleva saa ehdottaa taukoa ilman, että asiaa tarvitsee perustella.

”Väsymystä ei pidä hävetä, eikä peitellä. Vastuullinen kuljettaja kertoo siitä itse, ja vastuullinen matkustaja uskaltaa ottaa asian puheeksi”, Vesalainen kiteyttää.

Nukahtamisonnettomuuksien ehkäisemiseksi on kehitetty myös erilaisia teknisiä ratkaisuja.

Esimerkiksi vireystilan valvonta ilmoittaa, mikäli se huomaa kuljettajan toiminnassa väsymykseen viittaavaa, kaistavahti varoittaa, jos auto on ajautumassa pientareelle tai vastaantulevien kaistalle ja kaista-avustin pyrkii pitämään auton omalla kaistalla.

Järjestelmän automaattinen hätäjarrutus puolestaan jarruttaa, jos kuljettaja ei reagoi edessä olevaan esteeseen ajoissa.

Vesalainen painottaa, että järjestelmät kyllä auttavat, mutta vain päälle kytkettyinä.

”Ne eivät kuitenkaan tee väsyneestä kuljettajasta ajokykyistä, vaan mikäli joku niistä joutuu toimimaan, on kuljettaja jo liian väsynyt ajamaan.”