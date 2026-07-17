Ruotsalainen autokauppa testasi käytettyjen sähköautojen akut ‒ näin kapasiteetti putoaa 100 000 kilometrin jälkeen Vertailun kärkipaikoille nousivat korealaiset automallit. Myös eri akkuvalmistajien laitteissa on eroja saman automallin sisällä.

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Kian sähköautomallit pärjäsivät testissä hyvin. Kuvituskuva. Kuva: Jarmo Palokallio

Uutiset | Autot Taneli Laine

Käytetyn sähköauton akku säilyttää kapasiteettinsa yllättävän hyvin vielä 100 000 ajokilometrin jälkeen, selviää ruotsalaisen sähköautokauppa Carlan kokoamasta laajasta aineistosta.

Ruotsalaiset kokosivat yhteen lähes 10 000 vuosina 2022–2026 tehtyä akkutestiä. Tulosten perusteella monien yleisten sähköautomallien akuissa oli jäljellä yli 90 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetista sen jälkeen, kun autoilla oli ajettu yli 100 000 kilometriä.

Teslan Model 3 -mallissa eri tehtaiden akuissa kapasiteetin säilyminen vaihteli. Kuva: Jaana Kankaanpää

Parhaiten vertailussa menestyivät korealaiset Kia e-Niro ja Hyundai Kona. Niiden akuista oli jäljellä keskimäärin hieman yli 97 prosenttia alkuperäisestä kapasiteetista. Kolmanneksi sijoittui Kia EV6 lähes 96 prosentin tuloksella.

Kärkisijoille nousivat myös Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 ja BMW i3. Kahdenkymmenen parhaan mallin joukossa akkukunto vaihteli pääosin noin 92–97 prosentin välillä.

Testin 20 auton kärki listattuna. Suluilla on merkitty samojen automallien eri akkuvalmistajat.

Kia e-Niro 64 kWh ‒ 97,25 % Hyundai Kona 64 kWh ‒ 97,18 % Kia EV6 77,4 kWh ‒ 95,95 % Volvo XC40 Recharge 69 kWh (CATL) ‒ 94,70 % Polestar 2 78 kWh (CATL) ‒ 94,35 % BMW i3 120 Ah ‒ 93,77 % Polestar 2 78 kWh (LG Chem) ‒ 93,53 % Tesla Model 3 60,5 kWh (CATL, LFP) ‒ 93,34 % Audi e-tron 50 71 kWh ‒ 93,02 % Audi e-tron 55 95 kWh ‒ 92,93 % Skoda Enyaq iV 77 kWh ‒ 92,88 % Tesla Model 3 78,8 kWh (LG Chem) ‒ 92,83 % Tesla Model S (96 cells) ‒ 92,80 % Volkswagen ID.4 77 kWh ‒ 92,77 % Skoda Enyaq iV 77 kWh ‒ 92,60 % Tesla Model X (96 cells) ‒ 92,52 % Volkswagen ID.4 77 kWh ‒ 92,27 % Tesla Model Y 78,8 kWh (LG Chem) ‒ 92,18 % Audi Q4 e-tron 77 kWh ‒ 92,18 % Volkswagen ID.3 58 kWh ‒ 91,79 %

Tulokset viittaavat siihen, että sähköautojen akut kuluvat käytössä monia ennakko-odotuksia hitaammin. Akun kestoon liittyvät huolet ovat yksi sähköautoilun suurimmista kysymyksistä erityisesti käytettyjen autojen markkinoilla.

Akun kestävyyteen voi vaikuttaa myös latauskäytännöillä. Esimerkiksi jatkuvat tehokkaat pikalataukset saattavat vanhentaa akkuja nopeammin. Kuva: Jarmo Palokallio

Tutkimuksessa havaittiin myös merkittäviä eroja akkuvalmistajien välillä. Saman automallin eri akkuversiot saattoivat päätyä selvästi erilaisiin tuloksiin.

Esimerkiksi Tesla Model 3:ssa parhaaksi osoittautui kiinalaisen CATL:n valmistama LFP-akku, jonka keskimääräinen akkukunto oli 93,3 prosenttia. Heikoimman tuloksen sai Panasonicin valmistama 52,4 kilowattitunnin akku 88,2 prosentin tasolla.

Havainto viittaa siihen, että akun valmistaja ja akkukemia voivat vaikuttaa pitkäaikaiseen kestävyyteen lähes yhtä paljon kuin itse automalli. Käytettyä sähköautoa ostavan kannalta pelkkä mallimerkintä ei siksi välttämättä kerro koko totuutta akun kunnosta.

Analyysi perustuu 9 954 akkutestiin, jotka tehtiin AVILOO-akkutestimenetelmällä. Kyseessä on sveitsiläisen diagnostiikkayrityksen testi, jonka tarkoitus on antaa valmistajasta riippumaton arvio sähköauton akun kunnosta.