Salama sytytti tulipalon ortodoksisessa kirkossa Tampereella – suojellun rakennuksen rakenteita purettuPelastuslaitoksen mukaan osa yhdestä kirkon kupolista jouduttiin purkamaan palon vuoksi.
Tampereen ortodoksisen kirkon torniin osui salama lauantaina. Kirkkoon iskenyt salama sytytti kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle viideltä iltapäivällä.
Tulipalo saatiin sammutettua yhdentoista aikaan illalla lauantaina, kerrottiin STT:lle Pirkanmaan pelastuslaitokselta.
Pelastuslaitoksen mukaan osa yhdestä kirkon kupolista jouduttiin purkamaan palon vuoksi. Muun muassa tornin huipulla ollut risti irrotettiin. Palo ei levinnyt muualle kirkon rakenteisiin.
Korjaustöissä kupoliin rakennetaan pelastuslaitoksen mukaan uudet tukirakenteet.
Kytöpalon rakennuksen torniin sytytti kirkkoon iskenyt salama. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle viideltä iltapäivällä.
Pelastuslaitoksen oma nostokalusto ei yltänyt tornin korkeudelle saakka. Braggen mukaan sopiva kalusto löytyi yksityiseltä toimijalta.
Tampereen ortodoksinen kirkko rakennettiin 1800-luvun lopussa. Rakennus on suojeltu.Artikkelin aiheet
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