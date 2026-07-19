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Juuri nyt | Poikkeuslupia kyyhkyille ja merihanhille voidaan myöntää vahinkoa tuottavien yksilöiden kohdalla jo ennen metsästysajan alkua
Tilaajalle | Kiihtyvyysanturi tuottaa kaivurin liikkeistä niin tarkkaa tietoa, että sen avulla voidaan laskea, missä kauha liikkuu veden alla
Kotkassa syntynyt Mikko Rekimies valitsi haastattelupaikaksi Kotkan Sapokan vesipuiston. Pookinmäeltä virtaava putous on rakennettu paikkaan, josta vielä 1950-luvulla norjalaiset sahatyöläiset hyppäsivät mäkeä.

Lähikoulu on pienen kunnan elinehto, sanoo KD:n puoluesihteeri Mikko Rekimies

Kristillisdemokraattien jäsenmäärä on kasvanut kesäkuussa useilla kymmenillä.
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Uutiset|Politiikka
19.7.202605:00
Paula Liesmäki
Kotka
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