Rokotekriittisyys näkyy nyt Päijät-Hämeen neuvoloissa – TikTokin sisältö huolettaa terveydenhoitajia Rokotuskattavuus on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella edelleen hyvä. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on kuitenkin havaittu merkkejä kasvavasta rokotekriittisyydestä. Erityisesti Lahdessa rokotteiden tarpeellisuus herättää aiempaa enemmän keskustelua asiakkaiden kanssa.

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Neuvolapalveluissa muistutetaan, että rokotteiden tavoitteena on suojata sekä yksittäisiä ihmisiä että koko väestöä vakavilta tartuntataudeilta. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Terveydenhuolto Onni Puutio

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen mukaan neuvoloissa käydään aiempaa enemmän keskusteluja rokotteiden tarpeellisuudesta. Terveydenhoitajat ovat havainneet, että erityisesti TikTokissa leviävä sisältö vaikuttaa perheiden käsityksiin rokotuksista.

”Terveydenhoitajiemme mukaan sosiaalinen media, etenkin TikTok, levittää runsaasti rokotekriittistä sisältöä, joka ei perustu tutkittuun tietoon. Samalla osa perheistä kokee, ettei rokotuksia tarvita, koska vakavat tartuntataudit eivät enää näy arjessa samalla tavalla kuin aiempina vuosikymmeninä”, kertoo palveluesihenkilö Petra Sjöberg hyvinvointialueen neuvolapalveluista.

Hyvinvointialueen mukaan osa perheistä kieltäytyy kaikista rokotuksista kokonaan. Ilmiö näkyy erityisesti suurissa perheissä, joissa taustalla voi olla uskonnollinen vakaumus tai luonnonmukaiseen elämäntapaan liittyvä ideologia.

”Usein tällaiset aatesuunnat liittyvät jollakin tavalla luonnonmukaisuuteen tai haluun elää mahdollisimman luonnollisella tavalla. Joskus käy niin, että rokotusohjelma on saatettu aloittaa normaalisti. Sitten perhe tutustuu johonkin aatteeseen ja rokotusohjelma keskeytetään äkillisesti kokonaan”, Sjöberg sanoo.

Neuvoloissa on havaittu myös viranomaiskriittisyyden lisääntymistä. Perheet haluavat tehdä aiempaa enemmän yksilöllisiä ratkaisuja lasten rokotuksista, mikä on lisännyt terveydenhoitajien neuvonta- ja selvitystyötä.

Kouluterveydenhuollossa on syntynyt vaikutelma, että koulunsa aloittavien rokottamattomien lasten määrä on tänä vuonna aiempaa suurempi.

Samaan aikaan lisääntyneet hinkuyskätapaukset ovat lisänneet kiinnostusta rokotteisiin. Erityisesti raskaana oleville tarjottava hinkuyskärokote on herättänyt paljon keskustelua.

Viime syksystä lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lapsen rokottamiseen on vaadittu molempien huoltajien suostumus. Käytännön tavoitteena on huomioida erilaiset perhemuodot ja varmistaa, että molemmat vanhemmat saavat tietoa lapsensa hoidosta.

Tänä keväänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koulutti alueen terveydenhoitajia vahvistamaan asiakkaiden luottamusta rokotuksiin.

”Koulutuksen myötä neuvoloissamme käydään entistä enemmän avointa keskustelua, jossa vanhempien huolia kuunnellaan ja rokotteiden hyödyistä sekä mahdollisista haitoista kerrotaan tasapuolisesti faktatietojen pohjalta”, Sjöberg kertoo.

Neuvolapalveluissa muistutetaan, että rokotteiden tavoitteena on suojata sekä yksittäisiä ihmisiä että koko väestöä vakavilta tartuntataudeilta.

”Rokottamatta jättäminen lisää riskiä vakavien tartuntatautien leviämiselle ja voi vaarantaa erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien terveyden”, Sjöberg tiivistää.