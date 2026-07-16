Osaatko toimia oikein, jos vesiliirto yllättää? Kahta asiaa kannattaa välttää Kesän rankkasateet voivat heikentää näkyvyyttä ja aiheuttaa vesiliirtoa hetkessä. Liikenneturva kehottaa autoilijoita hiljentämään nopeutta ja välttämään tulvivia alikulkuja.

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Liikenneturva muistuttaa ihmisiä renkaiden kunnosta sekä nopeuden ja näkyvyyden merkityksestä. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Liikenne Onni Puutio

Kesäiset rankkasateet voivat syntyä nopeasti ja tehdä ajokelistä hetkessä vaarallisen, muistuttaa Liikenneturva. Runsas sade heikentää näkyvyyttä, pidentää jarrutusmatkoja ja lisää vesiliirron riskiä. Lisäksi vettä voi kerääntyä tielle erityisesti alikulkuihin ja painanteisiin.

Liikenneturvan mukaan kuljettajan pitäisi reagoida nopeasti muuttuvaan keliin alentamalla nopeutta ja kasvattamalla turvaväliä. Suuri nopeus lisää merkittävästi riskiä joutua vesiliirtoon, jolloin renkaan ja tien väliin muodostuu vesikerros ja auton pito katoaa.

”Vesiliirto tekee kuljettajasta helposti matkustajan”, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti.

Jos vesiliirto yllättää, kuljettajan kannattaa pysyä rauhallisena, nostaa jalka kaasulta ja pitää pyörät suorassa. Äkillisiä ohjausliikkeitä ja voimakasta jarruttamista tulisi välttää.

Rankkasateella vettä kertyy usein ajouriin, alikulkuihin ja tien painanteisiin. Liikenneturva kehottaa välttämään syviä lammikoita, koska niiden syvyyttä voi olla vaikea arvioida. Vesi voi myös vaurioittaa autoa, vaikka lammikko näyttäisi matalalta.

Liikenneturva muistuttaa lisäksi renkaiden kunnon merkityksestä. Riittävä kulutuspinta parantaa märkäpitoa ja auttaa renkaita poistamaan vettä tehokkaammin. Jos ajaminen tuntuu sateen vuoksi turvattomalta, turvallisin ratkaisu voi olla pysähtyä odottamaan sään paranemista.