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Uutiset
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Maatalous
14.7.2026
15:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
ympäristön turmeleminen
jäteöljy
öljysäiliö
traktori
sakko
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