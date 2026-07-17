Trump väittää Kiinan vaikuttaneen USA:n vaaleihin – todisteita ei esitetty Demokraattien mukaan Trump pyrkii perusteettomilla vaalivilppiväitteillä vaikuttamaan marraskuun välivaalien asetelmiin.

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Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi voittanut vuoden 2020 presidentinvaalit. AFP/LEHTIKUVA.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen hallintonsa julkistaa tiedustelutietoja maan vaalijärjestelmän haavoittuvuuksista.

Trump kertoi asiasta puheessa kansakunnalle Suomen aikaa varhain perjantaina. Hänen mainitsemansa tiedot on julkaistu Valkoisen talon verkkosivuilla.

Puheessaan Trump muun muassa syytti Kiinan yrittäneen puuttua vuoden 2020 vaaleihin, joissa hän hävisi presidenttikisan demokraatti Joe Bidenille. Trumpin mukaan Kiinan hallinto oli halunnut, että hän häviää vaalit.

Trumpin mukaan Kiina on vuosien saatossa hankkinut laittomasti yli 220 miljoonaa äänestysasiakirjaa. Hän väitti Kiinan "ostaneen, varastaneen ja hakkeroineen" useiden osavaltioiden tietoja. Hänen mukaansa kyse on historian suurimmasta vaalitietojen vaarantumisesta.

NBC Newsin mukaan ainakin osa vaalitiedoista on julkista kenelle tahansa pyyntöä tai maksua vastaan. Kanavan mukaan Trump ei esittänyt puheessaan todisteita siitä, että Kiina olisi hankkinut tietoja laittomasti, eikä avannut hankintaprosessia muutenkaan.

Kanavan mukaan Trump ei myöskään tarjonnut todisteita siitä, että äänestyslappuja olisi peukaloitu. Hän ei myöskään esittänyt todisteita siitä, että Kiina tai muu ulkopuolinen toimija olisi vaikuttanut äänestysjärjestelmiin ja muuttanut vaalien lopputulemaa.

Trump syytti lisäksi Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden pimittäneen tietoja väitetystä vaalitietojen vaarantumisesta. Hänen mukaansa tiedustelupalvelut olisivat olleet tietoisia asiasta jo vuonna 2020.

Yhdysvaltalaiset tiedustelupalvelut ovat uutiskanava CNN:n mukaan katsoneet, että Kiina päätti olla puuttumatta Yhdysvaltain vuoden 2020 vaaleihin. Samainen lopputulema toistetaan kanavan mukaan myös Valkoisen talon puheen yhteydessä julkistamissa asiakirjoissa.

CNN:n mukaan mukaan Kiina on aiemmin toistuvasti kiistänyt länsimaiden syytökset niiden vaaleihin ja politiikkaan vaikuttamisesta. Kiina on kiistänyt niin ikään Yhdysvaltain syytökset vaikuttamisesta.

Trumpin syytökset voivat aiheuttaa kitkaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välille. Kiinan presidentin Xi Jinpingin on Valkoisen talon mukaan määrä vierailla Yhdysvalloissa syksyllä.

Trump on toistuvasti esittänyt perättömiä väitteitä siitä, että hän olisi voittanut vuoden 2020 presidentinvaalit Joe Bidenin sijaan.

Trump ja hänen liittolaisensa nostivat asiasta kymmeniä oikeusjuttuja, mutta ääntenlaskennassa ja erinäisissä tarkastuksissa ei löytynyt viitteitä vaalivilpistä.

Demokraattien mukaan Trump pyrkii perusteettomilla vaalivilppiväitteillä vaikuttamaan marraskuun välivaalien asetelmiin. Republikaanit pelkäävät, että Trumpin epäsuosio voi maksaa heille vallan kongressissa.

Hänen tuoreen puheensa ja asiakirjajulkistusten pelätään niin ikään luovan pohjaa mahdolliselle vaalitulosten kyseenalaistamiselle.

Trump on painostanut päättäjiä hyväksymään ennen välivaaleja lakipaketin, jonka on katsottu rajoittavan ihmisten äänestysoikeuksia. Edes hänen omassa puolueessaan ei ole kuitenkaan juuri osoitettu kiinnostusta pakettiin.

Lakipaketti muun muassa asettaisi rajoituksia postiäänestämiseen, joka on ollut myös Trumpin omien vaalivilppisyytösten keskiössä.

Puheensa alla Trump oli luvannut merkittäviä uutisia vaaliturvallisuudesta. Monet hänen esittämistä väitteistään näyttivät kuitenkin pohjaavan jo julkisesti saatavilla oleviin tiedustelutietoihin.

Trump pyhitti puheensa pitkälti vaaleille eikä juuri keskittynyt äänestäjiä huolettaviin aiheisiin, kuten Iranin sotaan ja elinkustannuksiin.

Puheen alla jokunen yhdysvaltalainen televisiokanava kertoi, ettei aio keskeyttää normaalia lähetystään näyttääkseen Trumpin puhetta suorana.

Ratkaisu ei ollut Trumpin mieleen, vaan hän sanoi puheessaan, että näiden kanavien tulisi menettää lupansa. Hän mainitsi erikseen nimeltä ABC:n ja NBC:n.

Trumpin puhe kesti noin 25 minuuttia.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.