Parikkalan drooni varmistui ukrainalaiseksi – Häkkänen keskustellut Ukrainan puolustusministerin kanssa Rajavartioston mukaan nykytietojen perusteella drooni olisi saapunut Suomen ilmatilaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Rajavartiolaitos havaitsi sen tiistaiaamuna järven jäällä.

Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi sanoneensa, ettei droonien tulisi saapua Suomen tai muiden Nato-maiden alueille. EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA.

Pohjois-Karjalan rajavartioston mukaan Etelä-Karjalan Parikkalaan päätynyt drooni on ukrainalaista alkuperää.

Rajavartiolaitos kertoo aloittaneensa esitutkinnan miehittämättömän ilma-aluksen aiheuttamasta epäillystä alueloukkauksesta.

Myös keskusrikospoliisi (KRP) on aloittanut esitutkinnan, joka liittyy Parikkalan drooniin. KRP tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena. Drooni sijaitsi Pyhäjärven jäällä.

Poliisi on tehnyt droonin vaarattomaksi hallitulla räjäytyksellä. Aiemmin Kaakkois-Suomen poliisista kerrottiin STT:lle, että poliisi epäili droonin kantavan taistelukärkeä.

Poliisin mukaan viranomaisten toiminta alueella ei ole aiheuttanut vaaraa lähialueen asukkaille. Tapahtuma-alue on edelleen eristetty ja alueella on voimassa lentokieltoalue, mutta tavoitteena on purkaa eristys ja lentokieltoalue tämä päivän aikana.

Ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kertoi STT:lle aiemmin, että eristetty alue on suuri ja eristetyltä alueelta poistettiin ihmisiä kymmenestä rakennuksesta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo keskustelleensa Ukrainan puolustusministerin Myhailo Fedorovin kanssa Suomeen viime päivinä tulleista drooneista. Häkkänen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Häkkäsen mukaan hän on sanonut Fedoroville, ettei droonien tulisi saapua Suomen tai muiden Nato-maiden alueille. Häkkäsen mukaan ukrainalaiset ymmärtävät tämän ja tekevät parhaansa, ettei näin tapahtuisi.

Viime päivinä Suomesta on löydetty ainakin kolme droonia, joista kaksi on varmistunut ukrainalaisiksi.