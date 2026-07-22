Moni ei tiedä, missä saa pyöräillä – yksi sitkeä myytti koskee suojateitä Kyselyn perusteella moni ei tiedä, missä kaikkialla polkupyörällä saa ajaa ja kenen kuuluu väistää ketä.

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Moni ei tiedä, saako suojatiellä ajaa polkupyörällä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Liikenne Katja Lamminen

Liikenneturvan kysely paljastaa, ettei osa suomalaisista tiedä, missä polkupyörällä saa ajaa.

Yksi pinttyneimmistä harhakäsityksistä on, ettei suojatiellä saisi ajaa pyörällä.

”Tieliikennelakiin on selkeästi kirjattu, että ajoneuvolla, myös polkupyörällä, saa ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajamalla”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti kertoo tiedotteessa.

Ajoradalla ajaessaan pyöräilijä noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin kuljettajat.

Väistämisvelvollisuus määräytyy liikennesääntöjen ja -ohjauksen perusteella. Ellei ajoradan liikenne ole väistämisvelvollinen, pyörätieltä ajoradalle ajavan on väistettävä muuta liikennettä.

Polkupyörä on ajoneuvo, joten ajoradalla ajaessaan pyöräilijä noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin kuljettajat.

”Pyöräilijä väistää tasa-arvoisessa risteyksessä oikealta tulevaa niin pyöräteiden kuin ajoratojen risteyksissäkin ja pysähtyy punaisiin liikennevaloihin. Ajoneuvon kuljettajana pyöräilijän on myös annettava jalankulkijalle esteetön kulku suojatiellä", Ruutti luettelee esimerkkejä.

Sen sijaan polkupyörää taluttava on jalankulkija, jolle ajoneuvojen on annettava esteetön kulku, kun taluttaja on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.

Joka neljäs uskoo, että aikuinenkin saisi ajaa jalkakäytävällä.

Kyselyn perusteella alle 12-vuotiaan oikeus pyöräillä jalkakäytävällä on hyvin tiedossa.

Joka neljäs uskoo, että aikuinenkin saisi ajaa jalkakäytävällä, jos varoo jalankulkijoita ja jos liikenne ajoradalla tuntuu liian vaaralliselta.

”Pyöräilijän on ensisijaisesti käytettävä pyörätietä. Jos pyörätietä ei ole, ajetaan oikeanpuoleisella pientareella. Jos ajokelpoista piennartakaan ei ole, pyöräillään ajoradalla. Hyvällä reittisuunnittelulla saa valittua parhaiten pyöräilyyn sopivat väylät”, Ruutti vinkkaa.

”Jalankulkijoille on pyörätielläkin annettava turvallinen tila.”

Kaksi kolmesta Liikenneturvan kyselyyn vastanneesta tiesi, että pyörätie, pyöräkaista ja pyöräkatu ovat erilaisia.

Pyöräkaista on ajoradasta vain pyöräliikenteelle osoitettu osa. Pyöräkaista merkitään tiemerkinnöin, joskus myös liikennemerkein. Pyöräkaistalla ajetaan oikeanpuoleisen liikenteen mukaisesti aivan kuten ajoradalla muutenkin. Vastaantulevan liikenteen puoleisella pyöräkaistalla ajo on kielletty.

Pyöräkatu puolestaan on oma katutyyppinsä, jolla pyöräilijöille on annettava esteetön kulku ja ajonopeus sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.

Pyörätie on pyöräliikenteelle tarkoitettu tien osa tai erillinen tie. Pyörätie voi kulkea erillisenä, jalkakäytävän kanssa rinnakkain tai yhdistettynä jalkakäytävään, jolla jalankulkua ei ole erikseen eroteltu. Pyörätie merkitään aina liikennemerkillä.

”Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä ajetaan ajoradan tavoin oikeassa reunassa ja ohitetaan vasemmalta. Jalankulkijoille on pyörätielläkin annettava turvallinen tila”, Ruutti ohjeistaa.

Verianin toteuttamaan kyselyyn vastasi toukokuussa 1040 henkilöä, joista autoilevia oli 70 prosenttia.