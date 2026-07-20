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Juuri nyt | Naudan- ja sianlihan tuottajahinnat laskussa
Tilaajalle | Onko koirasi oppinut reagoimaan vastaantulijaan väärin? Harrastaja muistuttaa, että monelle omistajalle mieleen tuleva ratkaisu ei auta