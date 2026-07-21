Yle: Henkihieverissä matelevia lohia Tornionjoella, eikä varmaa syytä tiedetä Lohien vaurioista lähetetyt kuvat viittaavat asiantuntijan mukaan sienitautiin.

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Lohenpyyntiä Tornionjoella. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Fali

Uutiset | Erä Joonatan Reunanen

Lohta on noussut Tornionjokeen tänä kesänä määrällisesti hyvin, mutta lohilla ei näytä olevan kaikki kunnossa, Yle uutisoi.

Ylen haastattelema Ruotsin valtion eläinlääketieteellisen laitoksen (SVA) osastopäällikkö Charlotte Axén vahvistaa tilanteen. Laitos on saanut raportteja hyvin uupuneista kaloista.

Axénin mukaan lohien sairaudet korostuvat nyt, kun jokeen on noussut aiempia vuosia enemmän lohia. Tauteja esiintyy enemmän, kun lohiakin on enemmän.

Lohien vaurioista lähetetyt kuvat viittaavat Axénin mukaan sienitautiin.

”Se on yleensä toissijainen sairaus. Sieni hyökkää kaloihin, joilla on haavoja, ihoverenvuotoja tai jotka ovat muuten jo heikentyneet”, Axén sanoi Ylelle.

Havaintoja huonokuntoisista kaloista alkoi tulla heinäkuussa. Tuoreita tutkimustuloksia päästään katsomaan tarkemmin syksyllä laboratorioiden kesälomakauden jälkeen.

Myös kalastajat ovat huomanneet apaattiset lohet, sillä ne eivät tartu koukkuihin.

Sekä Ruokavirasto että SVA toivovat näytteitä ja ilmoituksia Tornionjoen lohen vaurioista ja poikkeavasta käytöksestä. Axénin mukaan ilmoituksia on tullut raportointisivuston kautta liian vähän ongelman laajuuteen verrattuna.

Yle: Sairaita ja henkihieverissä matelevia lohia löytyy Tornionjoella – viranomainen: ”Jotain on ehdottomasti vialla”