KSML: Nämä seikat aiheuttavat eniten tuhoisia nokkakolareita − ja näin niitä voidaan ehkäistä Keski-Suomessa ja lähialueilla tapahtui viikonvaihteessa kolme nokkakolaria, joissa osassa kuoli ihmisiä.

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Risteysalue Närpiössä Pohjanmaalla. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Liikenne Jukka Koivula

Nokkakolari, eli liikenneonnettomuus, jossa kaksi ajoneuvoa törmää toisiinsa keula edellä, on liikenneonnettomuuksista tuhoisin. Nokkakolarit aiheuttavat keskimäärin vakavimmat henkilövahingot ja eniten kuolemantapauksia.

Keskisuomalainen uutisoi Keski-Suomessa ja lähialueilla tapahtuneen viikonvaihteessa kolme nokkakolaria, joissa osassa kuoli ihmisiä.

Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvasen mukaan heillä ei ole nokkakolareiden määristä tarkkoja tilastoja. Onnettomuuksia aiheuttavat usein rattiin nukahtaminen tai sairauskohtaus. Lisäksi huomattava osa nokkakolareista on itsetuhoisia onnettomuuksia.

”Jos tilastoista poistetaan itsetuhoiset onnettomuudet, törkeät rattijuopumukset ja ylinopeudet sekä sairauskohtaukset, niin ei sinne kovin paljon kuolonkolareita jää.”

”Jos tilastoista poistetaan itsetuhoiset onnettomuudet, törkeät rattijuopumukset ja ylinopeudet sekä sairauskohtaukset, niin ei sinne kovin paljon kuolonkolareita jää.” Jukka Tolvanen

Tolvanen katsoo, että osan onnettomuuksista voisi ehkäistä sosiaalipolitiikan keinoin.

”Ihmiset pitäisi saada voimaan paremmin. Myös ajoterveyden seuranta on tärkeää.”

Väestön ikääntyessä sairauskohtausten riski nousee, vaikka ajokunto ei muuten olisikaan huono.

”On lääkärille haastava paikka ottaa kortti pois, mutta jossain kohtaa se on tehtävä.”

Myös järkevästi rakennettu infrastruktuuri voi auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Tolvanen pitää esimerkiksi teiden keskikaiteita hyvänä ratkaisuna. Ruotsissa kevyemmät keskikaiteet ovat lisänneet liikenneturvallisuutta.

Lisäksi tärinäraidat auttavat kuskeja havahtumaan, jos auto on ajautumassa ulos kaistalta.

”On lääkärille haastava paikka ottaa kortti pois, mutta jossain kohtaa se on tehtävä.” Jukka Tolvanen

Myös autojen turvateknologia on hyödyllistä.

”Meillä on Suomessa kuitenkin niin vanha autokanta, että uudemmat turvalaitteet tulevat meille käyttöön viiveellä.”

Joskus teknologiasta voi olla myös haittaa. Tolvanen pitää autojen kosketusnäyttöjä toisinaan ongelmallisina.

Toisaalta ihmisten puhelinten käyttö ajon aikana on yleistynyt. Puhelimen käyttö ajotilanteessa on omiaan altistamaan liikenneonnettomuuksille.

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