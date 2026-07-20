Lesken hallintaoikeus esti kesämökin myynnin ‒ perillinen ei voi pakottaa kaupoille, linjasi tuomioistuin Korkeimpaan oikeuteen päätynyt mökkiriita ratkaistiin lesken hyväksi.

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Testamentilla hallittavaksi annettua kiinteistöä ei myydä noin vain. Kuva: Jaana Kankaanpää, Taneli Laine

Uutiset | Koti Taneli Laine

Kuolinpesä ei voi myydä lesken hallintaoikeuden rasittamaa kiinteistöä vastoin lesken tahtoa tai ilman painavaa syytä, linjasi korkeimman oikeuden tuore ennakkopäätös.

Asiassa oli kyse vapaa-ajan kiinteistöstä, jonka vainaja oli testamentannut yhteisesti kahdelle jälkeläiselleen. Testamentissaan hän oli lisäksi myöntänyt leskelleen hallintaoikeuden mökkikiinteistöön.

Hallintaoikeus oikeuttaa lesken käyttämään mökkiä, vaikka omistusoikeus kuuluisi lapsille.

Perinnönjaossa toinen lapsista vastusti kiinteistön yhteisomistusta. Muuta suurempaa omaisuutta pesässä ei ollut jaettavaksi, eikä mökkiä myöskään voitu jakaa osiin perillisten kesken.

Pesänjakaja ehdotti kiinteistön myyntiä, mutta sitä vastustivat sekä leski että toinen perillinen.

Perintökaaren mukaan perilliset eivät saa myydä omaisuutta ilman käyttöoikeuden haltijan, tässä tapauksessa lesken, suostumusta. Tuomioistuin voi kuitenkin myöntää luvan kauppoihin ilman suostumusta silloin, kun myyntiin on perusteltu syy.

Myyntimääräys heltisi käräjä- ja hovioikeudelta, mutta korkein oikeus katsoi toisin. KKO:n mukaan lesken suostumus on vahva lähtökohta ja pääsääntöinen vaatimus, jos omaisuutta halutaan myydä tai lahjoittaa.

Pohdinnassaan oikeus toisaalta arvioi sitäkin, ettei toimivalle mökin yhteishallinnalle yleensä ole edellytyksiä, jos toinen osakas sitä nimenomaan vastustaa.

Oikeus ei kuitenkaan pitänyt hankalana koettua yhteisomistusta ja yhden osakkaan irtaantumishalua riittävänä perusteena lähtökohtaisesta säännöstä poikkeamiseen. Lesken oikeutta pidettiin asiassa vahvempana.

Koska mökin myymiselle ei esitetty muita painavia perusteita, myyntimääräyksen edellytykset eivät täyttyneet. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja hylkäsi pesänjakajan hakemuksen kiinteistön myymiseksi.

Ratkaisu täsmentää testamenttiin perustuvan lesken hallintaoikeuden suojaa perinnönjaossa. Sen mukaan pelkkä perillisten erimielisyys tai haluttomuus yhteisomistukseen ei vielä riitä perusteeksi myydä hallintaoikeuden rasittamaa kiinteistöä lesken tahdon vastaisesti.