SS: Pohjois-Savon lääkäripula kasautuu Ylä-Savoon – Iisalmessa seitsemän paikkaa aukiHyvinvointialueen lääkäritilanne on parantunut Pohjois-Savon keskisen ja eteläisen alueen sote-asemilla.
Lääkäritilanne on Ylä-Savossa edelleen vaikea, Savon Sanomat uutisoi.
Kaikista vaikein tilanne on asukasmäärään suhteutettuna Kiuruvedellä, jonka sote-asemalla on tällä hetkellä töissä ainoastaan yksi lääkäri. Avoimia paikkoja on puolestaan neljä, eikä tilanteessa ole tapahtunut muutosta kahden vuoden takaiseen.
Kiuruveden tilannetta helpottaa kuitenkin yksityinen Paikallislääkärit, jonka palveluita käyttävät varsinkin seniorit.
Suurin tarve lääkäreille on Iisalmen seudulla, vaikka kaupungissa on kahdeksan lääkäriä. Avoimia paikkoja on silti seitsemän.
Ylä-Savoon on Pohjois-Savon hyvinvointialueen mukaan vaikea saada lääkäreitä, sillä etäisyydet ovat pitkiä. Nuoret lääkärit toivovat myös mentorointia.
Hyvinvointialue on pyrkinyt parantamaan Ylä-Savon tilannetta panostamalla rekrytointiin. Jo useamman vuoden ajan lääkärit ovat saaneet lisäkorvauksia, jos he työskentelevät kauempana.
Sen sijaan hyvinvointialueen lääkäritilanne on parantunut Pohjois-Savon keskisen ja eteläisen alueen sote-asemilla, koska rekrytointeihin on satsattu ja ne ovat tuottaneet tulosta.
Savon Sanomat: Tällainen on lääkäritilanne Pohjois-Savon eri sote-asemilla: "Tämä homma ei nyt oikein jengaa"Artikkelin aiheet
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