Googlen tytäryhtiö aloittaa louhinnat Kajaanin OtanmäessäGoogle ei ole vielä tehnyt lopullista investointipäätöstä datakeskuksesta, mutta merkit viittaavat rakennnushankkeen valmisteluun.
Tuike Finland Oy aikoo aloittaa louhinta- ja murskaustyöt Otanmäessä Kajaanissa elokuussa. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimitetun ilmoituksen mukaan työt liittyvät tulevan rakennushankkeen valmisteluun Humpinsuontien alueella.
Työt on tarkoitus toteuttaa 10. elokuuta ja 27. syyskuuta 2026 välisenä aikana arkipäivisin kello 7–20.
Melua aiheuttavat erityisesti poraus, kaivinkoneet, rammerointi ja räjäytykset. Räjäytystöiden melutaso voi ilmoituksen mukaan nousta hetkellisesti jopa 115 desibeliin 10 metrin etäisyydellä.
Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Vuorokkaan asuinalueella noin 400–600 metrin päässä työmaasta. Ilmoituksen mukaan meluvaikutuksen arvioidaan jäävän lähimmissä häiriintyvissä kohteissa enintään 25 desibeliin.
Meluhaittoja pyritään vähentämään sijoittamalla melulähteitä kauemmas asutuksesta sekä peittämällä räjäytettäviä alueita. Tarvittaessa alueella tehdään melu- ja tärinämittauksia. Lisäksi tiedotteita jaetaan Vuorokkaantien asukkaille.
Kajaanin kaupungin kuulutus ja meluilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 3. elokuuta asti.
Muistutuksia ja mielipiteitä hankkeesta voi toimittaa kaupungin ympäristönsuojelulle määräaikaan mennessä.Artikkelin aiheet
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