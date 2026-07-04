Poliisi huolestui iäkkäistä kuljettajista: Kaikki eivät enää huomaa edes pysäytysmerkkiä ”Aika ajoin tulee tilanteita, jolloin määräämme iäkkään kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon”, kertoo vanhempi konstaapeli Anne Lepistö.

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Vanhemmat konstaapelit Jarno Heikkilä (vas) sekä Thomas Ekqvist puhalluttamassa autoilijoita Mustasaaressa. Kuva ei liity Lounais-Suomen poliisin julkaisuun. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Liikenne Taneli Laine

Suomessa on Traficomin mukaan lähes 600 000 yli 70-vuotiasta ajokortinhaltijaa, ja heidän määränsä kasvaa jatkuvasti.

Samaan aikaan poliisi kohtaa liikenteessä tilanteita, joissa ikääntymisen vaikutukset näkyvät kuljettajan toimintakyvyssä. Osa tapauksista johtaa jopa väliaikaiseen ajokieltoon.

Vanhempi konstaapeli Anne Lepistö Lounais-Suomen poliisista nostaa poliisin Facebook-päivityksessä esiin ilmiön, joka voi olla liikenteestä tuttu: edellä ajava auto saattaa kulkea huomattavan alhaista nopeutta tai seilata kaistalla.

Taustalla voi olla syitä kuten puhelimen käyttö, keskittymisen herpaantuminen, päihtymys tai iän myötä heikentynyt ajokyky.

Lepisto korostaa, ettei ikääntyminen yksin tee kuljettajasta vaarallista. Yli 70-vuotiaiden ryhmässä on myös erinomaisia kuljettajia.

”Valitettavasti joukossa on kuitenkin myös niitä, joiden havainnointi-, reagointi- tai auton ajokyky eivät enää riitä turvalliseen liikkumiseen liikenteessä”, hän kirjoittaa.

Lepistön mukaan poliisi kohtaa tilanteita, joissa kuljettaja ei huomaa pysäytysmerkkiä lainkaan tai reagoi siihen vasta pitkän viiveen jälkeen. Joissakin tapauksissa myös autosta poistuminen tai käveleminen tuottaa vaikeuksia.

”Aika ajoin tulee tilanteita, jolloin määräämme iäkkään kuljettajan väliaikaiseen ajokieltoon, kun turvallinen ajaminen ei enää onnistu”, Lepistö toteaa.

Liikenneturvan mukaan erityisesti kaikkein vanhimpien ajokortinhaltijoiden määrä lisääntyy voimakkaasti, ja yli 80-vuotiaiden kortinhaltijoiden määrän on arvioitu moninkertaistuvan tulevaisuudessa. Nykyisellään heitä on jo runsaat 130 000.

Suomessa ajo-oikeudelle ei ole asetettu yläikärajaa. Sen sijaan kuljettajien ajoterveyttä seurataan lääkärin arvioiden, terveydenhuollon ilmoitusten ja poliisin valvonnan avulla.

Monelle ikääntyneelle ajokortti merkitsee paljon enemmän kuin oikeutta ajaa autoa. Se merkitsee vapautta, itsenäisyyttä ja mahdollisuutta hoitaa arjen asiat omin voimin. Erityisesti haja-asutusalueilla auto voi olla lähes välttämättömyys, Lepistö kirjoittaa.

”Silti liikenneturvallisuuden on oltava aina etusijalla!”

Lepistö kannustaakin läheisiä ottamaan asian puheeksi, jos kuljettajan ajotaidoissa näkyy selvää heikkenemistä. Hänen mukaansa vaihtoehtoisia kulkutapoja kannattaa alkaa pohtia ajoissa ‒ ennen kuin liikenteessä sattuu vakava onnettomuus.

”Ajamisesta luopuminen ei ole heikkoutta, se on rohkeutta ja vastuunkantoa ja se voi jopa pelastaa henkiä.”