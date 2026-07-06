Ilta-Sanomat: Yli 2 500 autoa hylättiin katsastuksessa yhden tarran vuoksi – hintaa jopa 250 euroa Suomalaiset maksoivat uusista kilvistä viime vuonna yli puoli miljoonaa euroa.

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Katsastus on monelle jännittävä paikka. Moni ei tiedä ei kilpensä olevan kelpaamaton. Kuva: Jarkko Sirkiä

Uutiset | Liikenne Onni Puutio

Yli 2 500 autoa hylättiin viime vuonna katsastuksessa valmistajan kilven puutteiden vuoksi, uutisoi Ilta-Sanomat.

Traficomin mukaan valmistajan kilven takia hylättiin 2 554 autoa, ja lisäksi 84 autoa sai korjauskehotuksen.

Valmistajan kilpi on yleensä tarra, jossa näkyvät muun muassa auton valmistenumero, massatiedot ja valmistaja. Kilpi on yksi auton tärkeimmistä tunnistetiedoista. Auto hylätään katsastuksessa, jos kilpi puuttuu, sitä ei voi lukea tai sen tiedot eivät vastaa rekisteritietoja.

Ilta-Sanomien uutisessa kerrotaan, että uuden kilven tilaaminen voi tulla auton omistajalle kalliiksi. Esimerkiksi Audin ja Volkswagenin kilvet maksavat noin 180–250 euroa. Toyotan kilven hinnan arvioidaan olevan samaa luokkaa. Mercedes-Benzin nyky­mallien kilpi maksaa noin 135 euroa.

Jos yhden kilven keskihinta on noin 200 euroa, suomalaiset autoilijat maksoivat viime vuonna uusista kilvistä yhteensä yli puoli miljoonaa euroa.

Kilvet tilataan aina suoraan auton valmistajalta. Mercedes-Benzin lehdistöpäällikkö Pekka Kosken mukaan kyse on tarkasti valvotusta prosessista.

”Kilpi tilataan aina Mercedes-Benz AG:lta, ja se valmistetaan tilauksesta autokohtaisesti”, Koski kertoo Ilta-Sanomille.

Myös Volkswagenin ja Audin maahantuoja K-Auto korostaa, että kyse on virallisesta asiakirjasta.

”Tyyppikilpi on yksi auton virallisista dokumenteista, ja Audin ja Volkswagenin kilvet luonnollisesti tehdään tilauksesta Saksassa”, viestintäpäällikkö Riitta Karjalainen sanoo.

Traficomin mukaan valmistajan kilpi on lakisääteinen osa auton tyyppihyväksyntää. Katsastaja arvioi tapauskohtaisesti, onko kilpi hyväksyttävässä kunnossa.

Auton omistaja ei myöskään saa tehdä kilpeä itse. Maahantuojat tarkistavat omistajuuden ennen uuden kilven tilaamista väärinkäytösten estämiseksi.

Ilta-Sanomat: Tämä pieni tarra maksaa autoon jopa 250 euroa – ja se on pakollinen