Teboil lähetti asiakkailleen kirjeen: Velat maksettava Latviaan Suomalaispankit keskeyttivät Teboilin maksuliikenteen syksyllä 2025, kun Yhdysvallat asetti pakotteita venäläiselle öljy-yhtiö Lukoilille.

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Teboil on julkaissut tiedotteen yhteydessä mallikirjeen, josta voi tarkistaa, että esimerkiksi tilinumerot täsmäävät. Kuva: Petteri Kivimäki, Lari Lievonen

Uutiset | Energia Taneli Laine

Teboil on lähettänyt polttoainetta ostaneille asiakkailleen kirjeen, jossa se vaatii vastaanottajia maksamaan avoimet laskut latvialaisen Rietumu Banka -pankin tilille.

Yhtiö on julkaissut sivuillaan tiedotteen, jonka mukaan kirje on aito ja laskut tulee maksaa uudelle tilille, koska aiemmin käytössä olleita suomalaisia pankkitilejä ei voi enää voi käyttää.

MT:n tietojen mukaan maksumuistutuksia on vastaanotettu muun muassa tiloilla, jotka ovat ostaneet polttoöljyä ennen Teboilin toimintojen sulkeutumista. Kotimaiset pankit ovat palauttaneet silloisten laskujen maksuja pakotteiden vuoksi.

Teboilin maksuliikenne on osittain palautunut tänä keväänä sen jälkeen kun Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus hyväksyi yhtiön yrityssaneeraushakemuksen.

Suomalaispankit keskeyttivät Teboilin maksuliikenteen syksyllä 2025, kun Yhdysvallat asetti pakotteita venäläiselle öljy-yhtiö Lukoilille. Lukoil omistaa Teboilin kokonaan.

Teboil ei kuitenkaan ole EU:n pakotelistalla. Yhtiö on voinut avata pankkitilin toisessa EU-maassa. Latvia kuuluu sekä Euroopan unioniin että SEPA-maksualueeseen.

”Koska kyseessä on toisen EU-alueen pankkitili ei se muuta saatavan oikeudellista luonnetta, eikä vaikuta arvonlisävero­käsittelyyn eikä aiheuta sääntely- tai pakoteriskejä maksajalle”, Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt vakuutti Ilta-Sanomille.

Yhtiön mukaan maksujen käsittely on mahdollista voimassa olevien lupien perusteella, ja maksun vastaanottava pankki vastaa omalta osaltaan pakotesääntelyn noudattamisesta.

Käytännössä osa suomalaispankeista saattaa kuitenkin arvioida maksuja tapauskohtaisesti ja joissakin tapauksissa hylätä suorituksen. Teboil pyytää asiakkaita toimittamaan selvityksen, jos pankki kieltäytyy välittämästä maksua.