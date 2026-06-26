Yle: Valtiovarainministeriö ratkoo droonivahinkojen korvaamistaDroonivahinkojen korvauksia selvitellään ministerin toimeksiannosta.
Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen (kok.) toimeksiannosta, kertoo Yle.
STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus tai Valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja.
Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Korvauksen maksaisi valtiovarainministeriö tai Valtiokonttori.
Laajemman vahingon tapahtuessa Valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan.
Korvausvastuut myös mahdollisten loukkaantumisten tai kuolemantapausten osalta ovat Ikosen mukaan selvityksessä.
Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina.Artikkelin aiheet
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