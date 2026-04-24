YTK:n kysely: Suojaosan poisto vähensi osa-aikatyön tekoa mutta ei työn kannattavuutta Työttömyysturvan suojaosa poistui lakimuutoksen myötä huhtikuussa 2024.

Työttömyyskassa YTK:n tilastojen perusteella osa-aikatyötä tehdään nyt aiempaa vähemmän.

Työttömyysturvan suojaosan poisto vähensi osa-aikatyön tekoa mutta ei työn kannattavuutta. Asia käy ilmi Työttömyyskassa YTK:n kyselystä, johon vastasi yli 2 600 työttömyyskassan jäsentä.

Kassan tilastojen mukaan soviteltavien ansiopäivärahahakemusten määrä on suojaosan poiston jälkeen vähentynyt, eli osa-aikatyötä tehdään nyt aiempaa vähemmän. Toimitusjohtaja Auli Hännisen mukaan tuloksesta ei kuitenkaan voi suoraan päätellä, että vähentymisen syynä olisi juuri suojaosan poisto.

”Työmarkkinoilla on samaan aikaan tapahtunut muitakin muutoksia. Myöskään kyselymme tulokset eivät tue yksiselitteistä syy–seuraussuhdetta. Sen sijaan ne osoittavat, että vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri ryhmiin”, hän sanoo tiedotteessa.

Työttömyysturvan suojaosa poistui lakimuutoksen myötä huhtikuussa 2024. Ennen poistoa työtön saattoi ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman vaikutusta päivärahaan. Nykyisin jokainen ansaittu euro leikkaa etuutta 50 sentillä.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi tekevänsä töitä niin paljon kuin niitä on tarjolla, eikä suojaosan poisto ole muuttanut heidän käyttäytymistään. Noin 29 prosenttia taas kertoi tekevänsä osa-aikatyötä, vaikka kokevat sen taloudellisesti huonosti kannattavaksi.

Noin 15 prosenttia vastaajista koki osa-aikatyön jo valmiiksi kannattamattomaksi ja rajoitti poiston myötä työntekoa entisestään. Vastaajista vähän alle yhdeksän prosenttia kertoi jokaisen työtunnin nyt olevan aiempaa suurempi riski: kun päiväraha pienenee heti, tulot voivat vaihdella rajusti, jolloin myös epävarmuus kasvaa.

Hännisen mukaan työnteko on suojaosan poistosta huolimatta kuitenkin edelleen kannattavaa.

”Ansaittu tulo ja maksettu päiväraha ovat yhdessä enemmän kuin kokonaan työttömälle maksettu päiväraha.”

Hän kuitenkin toivoo asiasta käytävään keskusteluun tarkkuutta. Hänen mukaansa on samanaikaisesti totta, että työnteko on edelleen taloudellisesti kannattavaa ja ettei soviteltavien hakemusten vähenemistä voi suoraan selittää suojaosan poistolla.

”Samalla on kuitenkin kiistatonta, että muutos on heikentänyt joidenkin ryhmien taloudellista asemaa ja lisännyt epävarmuutta juuri niissä tilanteissa, joissa työtä on vähän, pätkittäin ja ilman mahdollisuutta vaikuttaa työmäärään”, Hänninen sanoo.

YTK:n kyselyllä kartoitettiin muun muassa osa-aikatyön koettua kannattavuutta. Kysely toteutettiin 9.–12. huhtikuuta, ja sen virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.