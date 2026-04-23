KS: Eläkeläinen voitti perusteettoman kanteen nostaneen sähköyhtiön oikeudessaOikeudessa ei lopultakaan esitetty mitään todisteita asiakassuhteen olemassaolosta.
Lapin käräjäoikeus on hylännyt kajaanilaista eläkeläistä vastaan nostetun sähköyhtiön velkomuskanteen perusteettomana, kertoo Kainuun Sanomat.
Sähköyhtiönä esiintyvä Rukan Energia oy oli helmikuisessa haastehakemuksessaan väittänyt, että Tuomo Valtonen olisi jättänyt yhtiön sähkölaskun maksamatta. Valtonen itse ei tunnistanut yhtiötä tai väitettyä laskua, eikä oikeuden käsittelyssä lopultakaan esitetty mitään todisteita asiakassuhteesta.
”Juttu hylättiin, ja kulut menivät kantajan vastuulle. On ihan helpottunut mielentila”, Valtonen kertoo Kainuun Sanomille.
Kuluttaja-asiamies on varoittanut, että konkurssiin asetettu 365 Hankinta -niminen yritys ja siihen yhdistetty Rukan Energia ovat yrittäneet erehdyttää ihmisiä maksamaan aiheettomia laskuja esimerkiksi oikeuteen haastamalla.
Kainuun Sanomien mukaan molempien yritysten taustalla on tiettävästi sama henkilö.
Kainuun Sanomat: Tuomo Valtosen ja haastehakemuksistaan tutuksi tulleen yrityksen riita-asia sai päätöksen käräjiltä: "Tuskin näen niitä rahoja"
