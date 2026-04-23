OP-Pohjola arvioi: Näin vuoden euribor käyttäytyy loppuvuoden aikana

OP-Pohjola arvioi: Näin vuoden euribor käyttäytyy loppuvuoden aikanaLähi-idän sota luo rahapolitiikkaan ristiriitaisia paineita ja on laittanut keskuspankin tukalaan rakoon.
Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden euribor pysyttelee loppuvuoden ajan nykytasonsa tuntumassa 2,7–2,8 prosentissa, finanssikonserni OP Pohjola ennakoi torstaina.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi Euroopan keskuspankin (EKP) pitävän ensi viikolla ohjauskorkonsa ennallaan ja tekevän maltilliset 0,25 prosenttiyksikön korotukset kesä- ja syyskuussa. Nämä korotukset on hänen mielestään jo hinnoiteltu 12 kuukauden euriboriin, joten viitekoron pitäisi pysytellä nykytasollaan lähiajat.
”Lähi-idän kriisin askelet ovat kuitenkin arvaamattomia ja samalla korkojen ennustettavuus selvästi tavanomaista heikompaa”, Hännikäinen sanoo tiedotteessa.
”Kasvukuvan heikkeneminen puoltaisi rahapolitiikan kevenemistä, mutta toisaalta inflaation kiihtyminen perustelee rahapolitiikan kiristymistä. EKP-jäsenistön antamien kommenttien perusteella keskuspankki on hyvin allerginen inflaation kiihtymiselle ja inflaatio-odotusten nousulle”, Hännikäinen sanoo.
Hauraskin aselepo ja energiahintojen tasaantuminen ovat antaneet EKP:lle hieman lisäaikaa tilanteen arviointiin. OP Pohjola arvioi EKP:n ensi viikon korkokokouksensa yhteydessä painottavan seuraavansa tarkasti kriisin etenemistä sekä talouden kehitystä.
Lähi-idän sota on iskenyt lujaa euroalueen talouteen. Tuoreet huhtikuun ostopäällikköindeksit kertovat voimistuneen epävarmuuden ja reippaasti kohonneiden energiahintojen rapauttavan talouden luottamusilmapiiriä.
Erityisesti palvelualojen luottamus on kokenut kovan kolauksen, kun kuluttajista on tullut entistä varovaisempia. Teollisuuden luottamusilmapiiri sen sijaan vahvistui, ja sektorin ostopäällikköindeksi kohosi korkeimmilleen sitten toukokuun 2022.
Hännikäisen mukaan kyse on kuitenkin hetkellisestä piikistä, sillä teollisuusyritykset ovat kasvattaneet varastojaan varautuakseen tuotantoketjujen häiriöihin. Tulevina kuukausina nousseiden energiahintojen vaikutukset iskevät sektorin tilaan.
Hännikäinen sanoo yhtälön olevan nyt haastava, sillä sota ja kohonneet energiahinnat pitävät kotitaloudet varovaisina, sota sotkee teollisuuden tuotantoketjuja ja inflaatiopaineet ovat nousseet voimakkaasti.
"Alkuvuonna vallinneet toiveet euroalueen suhdannekuvan vähittäisestä kirkastumisesta on jouduttu perumaan ja lähikuukausien talouskehitys tulee jäämään vaatimattomaksi", Hännikäinen sanoo.
- Osaston luetuimmat