Kansanedustaja hukkasi eduskunnassa puhelimensa – teki todella yllättävän löydön Kansanedustaja Aki Lindén (sd.) hukkasi torstaina henkilökohtaisen puhelimensa Eduskuntatalossa.

Turkulainen kansanedustaja Aki Lindén huomasi kyselytunnin jälkeen eduskunnan lukusalissa, että henkilökohtaista puhelinta ei löydy mistään. Kuva: Petteri Kivimäki

Paula Liesmäki

Kansanedustaja Aki Lindén (sd.) hukkasi torstaina henkilökohtaisen puhelimensa Eduskuntatalossa.

Hän huomasi kyselytunnin jälkeen eduskunnan lukusalissa, että puhelinta ei löydy mistään.

Lindén koitti soittaa puhelimeen eduskunnan puhelimellaan. Oma puhelin tuntui värisevän nojatuolille laitetussa salkussa.

”Kävin uudelleen huolella salkkuni läpi. Ei löytynyt. Soitin uudelleen. Sitten tajusin, että se värisee nojatuolin sisällä”, kertaa Lindén some-päivityksessään.

Lindén ja paikalla ollut kansanedustaja Johan Kvarnström (sd.) ihmettelivät asiaa yhdessä. He kävivät tutkimaan tuolia.

Puhelin löytyi tuolin sisältä, josta Kvarnström sai sen ongittua esille. Samasta raosta löytyi muutakin: kyniä, kolikoita ja lentolippu.

”Lippu oli päivätty edesmenneelle kansanedustaja Esko-Juhani Tennilälle 11.7.2001 (!) reitille Helsinki-Kemi. Historian havinaa. Mitähän muuta nämä tuolit kätkevät”, kirjoittaa Lindén.