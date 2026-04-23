Osa-aikainen myymälänhoitaja Marika Varpula huolehtii, että hankkeessa mukana vaikuttanut Roni Siltakoski löytää virvokkeita Leppäsen kyläkaupasta. Kuva: Johannes Tervo

Kyläkaupan uusi malli haastaa isompiaan – katso, miten ruokaostos maksetaan Ympärivuorokautinen aukiolo onnistuu tekoälyn avulla minimikustannuksin Leppäsen kyläkaupassa.

Harri Kallio-Kurssi

Lue artikkelin tiivistelmä Lapuan Tiistenjoella avattu Leppäsen kyläkauppa toimii tekoälyn ohjaamana itsepalveluperiaatteella ilman aukiolorajoituksia. Kaupan remonttiin käytettiin noin 100 000 euroa ja tuhansia talkootunteja. Hanke toteutettiin Fiksukaupat oy:n, Marko Ämmälän ja kauppias Risto Kortetjärven yhteistyönä. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Joulukuusitempauksestaan hiljattain palkittu Lapuan Tiistenjoki on poikkeustapaus. Kantatie 66:n varrella on asiakaspalvelua tarjoava pankki, pubi ja nyt myös pitkästä aikaa oma kyläkauppa.

1940-luvun puutaloon remontoitu Leppäsen kyläkauppa avattiin hiljattain asiakasryntäyksellä.

Kaupan sisään astuu maanantaina kaksi nuorta miestä rengastöidensä tauolla. Tyytyväisen oloiset miehet ilmestyvät pian takaisin ulos auringonpaisteeseen pullot vichyä käsissään.

”Täältä löytää ruokavärkkiä, jos kotona huomaa jotain puuttuvan jääkaapista. Ennen se oli aina edestakainen matka keskustaan. Ei pääse näläkään kuolemaan”, sanoo Viljami Paavola leveällä pohjalaismurteellaan.

Kotimainen valikoima ja Atrian sekä Snellmannin tuotteet saavat maatalousvaltaisessa kylässä kiitosta. Ainakin lähellä tuotettu hunaja on jo bongattu hyllystä.

Alkoholin puuttuminen valikoimasta saa miehiltä myönteisen vastaanoton.

”Se on vain hyvä, että kaljapuoli on vielä kynnyksen takana. Sitä joutuu hakemaan keskustasta asti”, toteaa Martti Saari.

”Eikä kauppa vedä rikollisia puoleensa”, Paavola lisää.

1940-luvulla rakennetun talon historiaa on tallennettu kaupan perinnenurkkaukseen. Kuva: Johannes Tervo

Asiakkaiden neuvonta, palvelu ja kaupan hyllyjen täyttäminen ovat Marika Varpulan hoteissa pari tuntia arkisin.

Ostokset maksetaan isojen kauppaketjujen myymälöistä tutuksi tulleella itsepalvelukassalla. Siinä asiakas lukee laitteen avulla tuotteidensa viivakoodit ennen korttimaksua. Valvontakameran linssi varmistaa rehdin pelin.

Kyläaktiivi ja kauppaprojektia remontteineen Fiksukaupat oy:n kanssa vetänyt Marko Ämmälä sanoo, että kauppaan kannettiin illassa satoja tuotteita ennen avajaisia.

Nyt osa hyllyistä odottaa toimituksia, samalla kun joitakin tuotteita on jo laputettu alennukseen.

”Tämä on maaseudun palvelukokonaisuus, joka ei olisi onnistunut vielä kaksikymmentä vuotta sitten. Systeemit ovat kehittyneet, ja ihmiset osaavat käyttää palveluita mihin vuorokauden aikaan tahansa. Varhaisin asiakas kävi täällä puoli neljältä”, Ämmälä kertoo.

”Posti lupasi asentaa pakettiautomaatin kaupalle toukokuussa”, Ämmälä iloitsee.

Remonttiin haalittiin rahoitusta eri tahoilta noin satatuhatta euroa. Työtunteja talkoissa tuli tuhansia vuoden mittaan, kun alapohjaa ja 70 neliön kauppatiloja rakennettiin uusiksi.

Taloudellista tukea paikallisen kyläkirkkoyhdistyksen omistaman talon remonttiin antoivat muun muassa Tiistenjoki-säätiö ja Leader Aisapari.

Talon entiseltä omistajaltaan nimensä saaneen Leppäsen kyläkaupan seinällä näkee hankkeen lahjoittajat, kertoo Marko Ämmälä. Kuva: Johannes Tervo

Viime vuosina harppauksin edennyt digitalisaatio lupailee kyläkaupoille renessanssia, elpymistä pitkästä matalasuhdanteesta.

Ellei myymälänhoitaja ole paikalla, asiakkaan pitää sisään päästäkseen rekisteröityä käyttäjäksi. Oven saa auki kyläkauppa-puhelinsovelluksen, tekstiviestin tai qr-koodin avulla.

Kaisa ja Otso Kohtala tulivat kyläkauppaan jäätelöostoksille. Kuva: Johannes Tervo

Tiistenjoen myymälä on viides itsepalvelukauppojen ketjussa, jota johtaa kauppias Risto Kortetjärvi Jyväskylästä.

Kortetjärvi tarttui tilaisuuteen, kun kyläläiset tarjosivat kiinteistöä pitkällä vuokrasopimuksella. Kylän vireys ja läheisten kauppojen puuttuminen olivat tarkastelun keskipisteessä.

Hän pyörittää Fiksukyläkaupat-yhtiötä, jolla on itsepalveluperiaatteella toimivia omia ja yrittäjävetoisia franchising-myymälöitä Hankasalmella, Vesangalla, Hämeenkyrössä ja Tarvasjoella.

Automaatiotekniikan diplomi-insinööri Kortetjärvi on työskennellyt automaation ja talotekniikan parissa yli kymmenen vuotta. Hän hyödyntää vankkaa ohjelmisto-osaamista, käytännön urakointitaitoa ja kauppiaskokemusta.

Yhtiö tarjoaa kyläkauppoihin tarvittavan tekniikan ja ohjelmiston asennettuina ja tarvittaessa valmiit sopimukset tavarantoimittajille.

Kantatie 66:n varrella sijaitseva kauppa kunnostetaan ulkoverhouksen osalta tänä kesänä. Kuva: Johannes Tervo

”Digi- ja varsinkin tekoälyloikka ovat perustana tällaisen onnistumiselle. Ilman tekoälyä tällainen hanke on todella hankala toteuttaa”, Kortetjärvi sanoo.

Tekoälyn avulla kyläkauppa voi muuttua automaattiseksi itsepalvelumyymäläksi, kun turvallisuus paranee, logistiikka tehostuu ja asiakaskokemus yksilöityy ilman jatkuvaa miehitystä.

Hänen tavoitteenaan on jatkaa Suomen valloitusta itsepalvelukaupan idealla Tiistenjoen jälkeen joko itse tai franchising-mallilla.

”Nyt on aika huoahtaa hetki, mutta tauon jälkeen aion jatkaa laajentumista.”

Kortetjärven mukaan asiasta kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut lukuisia.

”Franchising malli vaatii rohkeutta tekijältään, mutta sillä kauppa saadaan aikaan nopeammin kuin jos itse sen perustan. Se on aina vuoden projekti.”