Kyläkaupan uusi malli haastaa isompiaan – katso, miten ruokaostos maksetaan
Lapuan Tiistenjoella avattu Leppäsen kyläkauppa toimii tekoälyn ohjaamana itsepalveluperiaatteella ilman aukiolorajoituksia. Kaupan remonttiin käytettiin noin 100 000 euroa ja tuhansia talkootunteja. Hanke toteutettiin Fiksukaupat oy:n, Marko Ämmälän ja kauppias Risto Kortetjärven yhteistyönä.
Joulukuusitempauksestaan hiljattain palkittu Lapuan Tiistenjoki on poikkeustapaus. Kantatie 66:n varrella on asiakaspalvelua tarjoava pankki, pubi ja nyt myös pitkästä aikaa oma kyläkauppa.
1940-luvun puutaloon remontoitu Leppäsen kyläkauppa avattiin hiljattain asiakasryntäyksellä.
Kaupan sisään astuu maanantaina kaksi nuorta miestä rengastöidensä tauolla. Tyytyväisen oloiset miehet ilmestyvät pian takaisin ulos auringonpaisteeseen pullot vichyä käsissään.
”Täältä löytää ruokavärkkiä, jos kotona huomaa jotain puuttuvan jääkaapista. Ennen se oli aina edestakainen matka keskustaan. Ei pääse näläkään kuolemaan”, sanoo Viljami Paavola leveällä pohjalaismurteellaan.
Kotimainen valikoima ja Atrian sekä Snellmannin tuotteet saavat maatalousvaltaisessa kylässä kiitosta. Ainakin lähellä tuotettu hunaja on jo bongattu hyllystä.
Alkoholin puuttuminen valikoimasta saa miehiltä myönteisen vastaanoton.
”Se on vain hyvä, että kaljapuoli on vielä kynnyksen takana. Sitä joutuu hakemaan keskustasta asti”, toteaa Martti Saari.
”Eikä kauppa vedä rikollisia puoleensa”, Paavola lisää.
Asiakkaiden neuvonta, palvelu ja kaupan hyllyjen täyttäminen ovat Marika Varpulan hoteissa pari tuntia arkisin.
Ostokset maksetaan isojen kauppaketjujen myymälöistä tutuksi tulleella itsepalvelukassalla. Siinä asiakas lukee laitteen avulla tuotteidensa viivakoodit ennen korttimaksua. Valvontakameran linssi varmistaa rehdin pelin.
Kyläaktiivi ja kauppaprojektia remontteineen Fiksukaupat oy:n kanssa vetänyt Marko Ämmälä sanoo, että kauppaan kannettiin illassa satoja tuotteita ennen avajaisia.
Nyt osa hyllyistä odottaa toimituksia, samalla kun joitakin tuotteita on jo laputettu alennukseen.
”Tämä on maaseudun palvelukokonaisuus, joka ei olisi onnistunut vielä kaksikymmentä vuotta sitten. Systeemit ovat kehittyneet, ja ihmiset osaavat käyttää palveluita mihin vuorokauden aikaan tahansa. Varhaisin asiakas kävi täällä puoli neljältä”, Ämmälä kertoo.
”Posti lupasi asentaa pakettiautomaatin kaupalle toukokuussa”, Ämmälä iloitsee.
Remonttiin haalittiin rahoitusta eri tahoilta noin satatuhatta euroa. Työtunteja talkoissa tuli tuhansia vuoden mittaan, kun alapohjaa ja 70 neliön kauppatiloja rakennettiin uusiksi.
Taloudellista tukea paikallisen kyläkirkkoyhdistyksen omistaman talon remonttiin antoivat muun muassa Tiistenjoki-säätiö ja Leader Aisapari.
Viime vuosina harppauksin edennyt digitalisaatio lupailee kyläkaupoille renessanssia, elpymistä pitkästä matalasuhdanteesta.
Äskettäin avattu Leppäsen kyläkauppa toimii itsepalveluperiaatteella ilman aukiolorajoituksia.
Ellei myymälänhoitaja ole paikalla, asiakkaan pitää sisään päästäkseen rekisteröityä käyttäjäksi. Oven saa auki kyläkauppa-puhelinsovelluksen, tekstiviestin tai qr-koodin avulla.
Tiistenjoen myymälä on viides itsepalvelukauppojen ketjussa, jota johtaa kauppias Risto Kortetjärvi Jyväskylästä.
Kortetjärvi tarttui tilaisuuteen, kun kyläläiset tarjosivat kiinteistöä pitkällä vuokrasopimuksella. Kylän vireys ja läheisten kauppojen puuttuminen olivat tarkastelun keskipisteessä.
Hän pyörittää Fiksukyläkaupat-yhtiötä, jolla on itsepalveluperiaatteella toimivia omia ja yrittäjävetoisia franchising-myymälöitä Hankasalmella, Vesangalla, Hämeenkyrössä ja Tarvasjoella.
Automaatiotekniikan diplomi-insinööri Kortetjärvi on työskennellyt automaation ja talotekniikan parissa yli kymmenen vuotta. Hän hyödyntää vankkaa ohjelmisto-osaamista, käytännön urakointitaitoa ja kauppiaskokemusta.
Yhtiö tarjoaa kyläkauppoihin tarvittavan tekniikan ja ohjelmiston asennettuina ja tarvittaessa valmiit sopimukset tavarantoimittajille.
”Digi- ja varsinkin tekoälyloikka ovat perustana tällaisen onnistumiselle. Ilman tekoälyä tällainen hanke on todella hankala toteuttaa”, Kortetjärvi sanoo.
Tekoälyn avulla kyläkauppa voi muuttua automaattiseksi itsepalvelumyymäläksi, kun turvallisuus paranee, logistiikka tehostuu ja asiakaskokemus yksilöityy ilman jatkuvaa miehitystä.
Hänen tavoitteenaan on jatkaa Suomen valloitusta itsepalvelukaupan idealla Tiistenjoen jälkeen joko itse tai franchising-mallilla.
”Nyt on aika huoahtaa hetki, mutta tauon jälkeen aion jatkaa laajentumista.”
Kortetjärven mukaan asiasta kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut lukuisia.
”Franchising malli vaatii rohkeutta tekijältään, mutta sillä kauppa saadaan aikaan nopeammin kuin jos itse sen perustan. Se on aina vuoden projekti.”
Tekoälyn hyödyt itsepalveukaupassa
Tekoälypohjainen kamerajärjestelmä osaa lähettää hälytyksen suoraan kauppiaan puhelimeen, mikä vähentää hävikkiä ja ilkivaltaa.
Tekoäly ennustaa kysyntää historiallisesta datasta ja sääolosuhteista, jolloin kauppa osaa tilata oikean määrän tuoretuotteita.
Tekoäly voi säätää hintoja automaattisesti esimerkiksi tuotteen parasta ennen -päiväyksen lähestyessä tai kysyntäpiikkien mukaan.
Mobiilisovelluksen kautta tekoäly voi tarjota asiakkaalle yksilöllisiä suosituksia ja reseptejä hänen aiempien ostostensa perusteella.
Tekoäly voi tunnistaa ostoksen automaattisesti suoraan hyllystä, jolloin asiakkaan ei tarvitse edes skannata tuotteita kassalla.
Tekoälyn avulla kyläkauppa voi pysyä auki 24/7 pienillä käyttökustannuksilla.
Lähde: Kaupan liitto
