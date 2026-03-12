Kemianteollisuus haluaa Suomeen lisää ydinvoimaa Sähkönkulutuksen on ennustettu lisääntyvän Suomessa merkittävästi lähivuosina.

Kemianteollisuus hoputtaa päättäjiä turvaamaan riittävän sähköntuotannon. Arkistokuva säiliöauton täyttämisestä. Kuva: Jaana Kankaanpää

Jussi Orell

Kemianteollisuus tukee lisäydinvoiman rakentamista, sillä sähkönkulutuksen ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2035. Alan yritykset pitävät ydinvoimaa vakaana ja ennustettavana ratkaisuna tukemaan puhdasta siirtymää ja teollisia investointeja.

Kemianteollisuus tukee vahvasti lisäydinvoiman rakentamista. Tämä käy ilmi Kemianteollisuus ry:n jäsenkyselystä. Sen mukaan yli kolme neljästä yritysjohtajasta katsoo, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa turvaamaan sähkön saatavuutta ja teollisia investointeja.

Sähkön kysynnän on arvioitu kasvavan voimakkaasti puhtaan siirtymän ja muun muassa datakeskusten rakentamisen seurauksena. Kulutusta lisää myös liikenteen ja asuntojen lämmityksen sähköistyminen.

Kulutus voi arvioiden mukaan jopa kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä.

Seuraaviksi tärkeimpinä ratkaisuina sähkönsaannin turvaamisessa Kemianteollisuuden yritykset pitävät sähkövarastoja sekä tuuli- ja aurinkovoiman rakentamista. Kannatusta saa myös vesivoiman lisärakentaminen.

Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista sähkön käyttäjistä noin 10 prosentin osuudella kokonaiskäytöstä.

Yli 60 prosenttia Kemianteollisuuden jäsenyrityksistä kertoo kuluneen talven korkean sähkön hinnan vaikuttaneen liiketoiminnan kannattavuuteen. Lähes kolmannes yritysjohtajista arvioi korkeiden hintojen ja talouden epävakauden vaikuttavan investointisuunnitelmiin.

”Tuulivoiman tuotanto on ollut hyvin vaihtelevaa, eikä aurinkovoimasta nykytuotannolla ole ratkaisevaa apua talven kulutuspiikeissä. Vihreä siirtymä ja teolliset investoinnit eivät voi rakentua sään armoille, ja siksi tarvitsemme rinnalle vakaata ja ennustettavaa tuotantoa eli käytännössä ydinvoimaa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n vastuullisuudesta ja teollisuuspolitiikasta vastaava johtaja Sami Nikander tiedotteessa.

Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 75 toimitusjohtajaa.