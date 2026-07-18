Puolustusvoimat: Kotkan edustalla merialueen rajoitus mahdollisen lennokkien torjunnan takiaRajoitus on otettu käyttöön tänään ennen kuutta aamulla.
Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo Puolustusvoimat.
Fintrafficin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia.
Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen kuutta aamulla. Rajoituksen tarkoituksena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella.
STT ei ole tavoittanut Puolustusvoimia kommentoimaan sulkua.Artikkelin aiheet
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