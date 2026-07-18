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Jussi Ylinen työskentelee Green North Energyn toimitusjohtajana.

Suomessa voidaan 2030-luvulla tehdä vedestä ja ilmasta ammoniakkia – ilman hiilipäästöjä

Green North Energy suunnittelee Suomeen vihreän ammoniakin tuotantolaitosta, joka tuottaisi vuodessa ammoniakkia nykyistä Venäjän tuontia vastaavan määrän.
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Uutiset|Maatalous
18.7.202605:00
Ulrika Eerola Hovio
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