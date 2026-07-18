Suomessa voidaan 2030-luvulla tehdä vedestä ja ilmasta ammoniakkia – ilman hiilipäästöjä

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Uutiset
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Maatalous
18.7.2026
05:00
Ulrika Eerola Hovio
Artikkelin aiheet
vihreä ammoniakki
ammoniakki
vety
Naantali
vihreä siirtymä
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