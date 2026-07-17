IL: Oikeuskansleri tutkii Orpon roolia myös Valmet Automotiven ostossaAutotehtaan pelastamisesta hyötynyt osaomistaja on tukenut kokoomusta avokätisesti.
Oikeuskanslerille on tehty kolme kantelua, jotka koskevat pääministeri Petteri Orpon (kok.) mahdollista esteellisyyttä Valmet Automotiven pelastusjärjestelyssä, kertoo Iltalehti.
Oikeuskansleri Janne Salminen kertoo Iltalehdelle pyytäneensä Orpolta ja valtioneuvoston kanslialta selvitystä asiasta.
Kantelut liittyvät vuoden 2025 rahoitusjärjestelyyn, jossa valtio hankki 79 prosentin omistusosuuden Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaasta noin 120 miljoonalla eurolla. Toiseksi omistajaksi jäi vuorineuvos Ilpo Kokkilan sijoitusyhtiö.
Järjestely pelasti tehtaan lisäksi myös Kokkilan liiketoimet.
Asia on herättänyt kysymyksiä, koska Kokkila on tukenut kokoomusta ja sen ehdokkaita yli 120 000 eurolla vuodesta 2011 lähtien, mukaan lukien myös Orpoa. Valmet Automotiven pelastamisesta päätettiin valiokunnassa, jota Orpo johti.
Orpo on korostanut, ettei nähnyt perusteita jäävätä itseään päätöksenteosta, koska vaikutus vaalirahoitukseen oli hänen mukaansa vähäinen.
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