Sää viilenee ja sateet yleistyvätLauantaina lämpötila voi kohota hellelukemiin etenkin maan itäosassa, sunnuntai on jo selvästi viileämpi päivä. Myös sateet yleistyvät Lapin eteläpuoleisessa Suomessa, sadetta voi kertyä viikonloppuna maan keskivaiheilla jopa 50 mm.
Lauantaina helleraja saattaa ylittyä vielä maan keski- ja itäosissa. Näillä alueilla ja Lapissa on myös osittain aurinkoista, mutta muualla taivas pilvistyy ja sää muuttuu sateiseksi. Länsirannikolta maan keskiosan yli Kainuuseen muotoutuu jatkuvan sateen nauha, jossa sade on runsasta ja kestää lähes vuorokauden ajan ja vettä voi sataa jopa 50 mm. Myös muualla maassa liikkuuu sateita, mutta ne ovat kuuroluoteisempia. Lapissa sää pysyy poutaisena. Sunnuntaina sää poutaantuu koko maassa lounaasta alkaen.
Ensi viikko alkaa poutaisena, mutta tiistaina maan etelä- ja itäosaan leviää sateita kaakosta. Viikko on kokonaisuudessaan vaihteleva, epävakainen ja tavanomaista viileämpi. Päivisin lämpötila jää pääosin 20 asteen alapuolelle. Yötkin viilenevät ja pohjoisessa voi olla hallaa selkeinä öinä.
Antti Jylhä-Ollila
Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi
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