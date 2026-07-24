Puolustusvoimat: Itäisellä Suomenlahdella tilapäisiä rajoituksia mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi Rajoitukset on otettu käyttöön tänään alkuyöstä ennen kolmea.

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Tilapäiset rajoitukset koskevat merialuetta Kotkan edustalla. LEHTIKUVA. Kuva: Roni Rekomaa

Uutiset | Turvallisuus STT

Itäisellä Suomenlahdella otettiin tänään käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset.

Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitusalue otettiin voimaan aamuyöllä ennen kolmea ja rajoitukset purettiin hieman ennen seitsemää aamulla.

Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan vuoksi.

Rajoituksien tavoitteena on Puolustusvoimien mukaan turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset alueella.

Ukrainalaiset droonit iskivät varhain perjantaiaamuna Pietarin lähistöllä sijaitsevaan varastoon. Paikallismedian mukaan iskut kohdistuivat venäläisen verkkokauppajätti Wildberriesin varastoihin.

Ukrainan iskut ovat kuluneen viikon aikana osuneet useisiin Wildberriesin kohteisiin. Ukraina on viime viikkoina lisännyt drooni-iskujaan Venäjän energia-, sotilas- ja logistiikkakohteisiin.

Juttua pävitetty 24.7.2026 klo 8.27 STT:n tiedoilla.