Auto raiteilla viivästytti pääkaupunkiseudun kehäradalla junaliikennettäPääkaupunkiseudulla kehäradalla junaliikenne keskeytyi perjantaiaamuna onnettomuuden takia.
Pääkaupunkiseudulla kehäradalla junaliikenne keskeytyi perjantaiaamuna onnettomuuden takia.
Auto oli ajautunut junaraiteille Kivistön ja Aviapoliksen rautatieasemien välisellä rataosuudella.
Fintrafficin rataliikennekeskuksen mukaan auto on saatu siirrettyä ja rata on tarkastettu.
Keskeytyksestä aiheutui myöhästymisiä ja peruutuksia muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentälle liikennöiville I- ja P-junille, kertoi Fintrafficin Rataliikennekeskus.
Juttua ja otsikkoa päivitetty kauttaaltaan 24.7. klo 8.20: lisätty tieto siitä, että tilanne on ohi.Artikkelin aiheet
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