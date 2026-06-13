Iranin ulkoministeri: Sopimus USA:n kanssa allekirjoitetaan mahdollisesti lähipäivinäUlkoministeri Abbas Araghchin mukaan sopimusluonnokseen kuuluu sopimus Hormuzinsalmesta sekä Iranin satamasaarron lopettaminen.Lue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.
- Abbas Araghchin mukaan Iran ja Yhdysvallat allekirjoittavat rauhansopimuksen etänä, kun neuvottelujen loppuvaiheet valmistuvat.
- Luonnoksessa sovitaan Hormuzinsalmen ja satamasaarron lopettamisesta, ja 60 päivän jatkoneuvottelu ydinohjelmasta vahvistetaan.
- Centcom kertoo ampuneensa alas iranilaisia drooneja Hormuzinsalmella, joka pysyy avoinna kauttakululle.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan sopimusluonnos Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetaan sen valmistuttua etänä.
”Heti kun neuvottelujen viimeiset vaiheet on saatu päätökseen, sopimus allekirjoitetaan ja julkistetaan”, Araghchi sanoi valtiontelevision haastattelussa perjantai-iltana.
”Tämä voi tapahtua tulevina päivinä. Olen erittäin toiveikas”, hän lisäsi.
Ulkoministeri sanoi jo aiemmin rauhaan tähtäävän sopimuksen Iranin ja Yhdysvaltojen välillä olevan lähempänä kuin koskaan.
Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Osapuolet solmivat huhtikuussa aselevon, joka on horjunut viime aikoina, kun maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan.
Torstaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi maan iskevän voimalla Iraniin, mutta perui uhkauksensa muutaman tunnin kuluttua ja kertoi maiden tehneen sovinnon.
Sopimusluonnoksesta tihkunut tietoja
Araghchin mukaan rauhansopimusluonnokseen kuuluu Iranin satamien saarron lopettaminen sekä sopimus Hormuzinsalmen järjestelyistä.
Myös esimerkiksi yhdysvaltalaisille ABC Newsille ja New York Timesille puhuneet, asiaa tuntevat nimettömät viranomaislähteet ovat kertoneet, että saarron lopettaminen ja Hormuzinsalmen järjestelyihin liittyvä sopimus kuuluvat luonnokseen.
Viranomaislähteiden mukaan työn alla olevan sopimusluonnoksen allekirjoittamisen jälkeen mailla olisi 60 päivää aikaa neuvotella jäljellä olevista kysymyksistä, kuten Iranin ydinohjelmasta. Araghchi vahvisti neuvottelun ydinohjelmasta valtiontelevision haastattelussa.
USA ampui alas iranilaisdrooneja
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom kertoi Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä, että Yhdysvaltain joukot ovat ampuneet alas useita iranilaisia drooneja Hormuzinsalmella. Centcomin mukaan droonit oli kohdistettu kauppalaivoihin.
Hormuzinsalmi pysyy edelleen avoinna kauttakululle, Centcom vakuutti päivityksessä.
Iran sulki Hormuzinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Salmi on tämän jälkeen pysynyt pääosin suljettuna.Artikkelin aiheet
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