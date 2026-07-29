Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina − näin pitkään huoltotöiden on määrä kestääFortumin mukaan huollon aikana käynnistyy myös useita modernisointihankkeita.
Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan.
Kakkosyksiköllä tehdään laaja, kahdeksan vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Sen aikana muun muassa reaktorista poistetaan polttoaine reaktorin paineastian tarkastuksia ja painekoetta varten sekä vaihdetaan neljäsosa polttoaineesta.
Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Siihen kuuluu polttoaineenvaihto ja muita huolto- ja kunnossapitotöitä.
Vuosihuoltotöiden on määrä jatkua 18. lokakuuta asti.
Vuosihuoltoon osallistuu voimalaitoksella vakituisesti työskentelevien lisäksi noin tuhat urakoitsijayritysten työntekijää.
Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöiän jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita.
”Merkittävimpiä hankkeita ovat matalapaineturbiinien, turbiiniautomaation ja päämerivesipumppujen uusiminen. Kaiken kaikkiaan vuosihuollossa toteutetaan yli kymmenen suurempaa hanketta”, voimalaitosjohtaja Sasu Valkamo sanoo tiedotteessa.
Loviisan laitoksen molemmilla yksiköillä on uusi käyttölupa vuoden 2050 loppuun asti.Artikkelin aiheet
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