Teboilien odotus jatkuu – Yhdysvallat antoi jälleen jatkoaikaa Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontavirasto OFAC on pidentänyt jälleen määräaikaa, jonka aikana Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynnistä voidaan neuvotella. Uusi määräaika on 22. elokuuta.

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Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontavirasto OFAC on pidentänyt jälleen määräaikaa, jonka sisällä Lukoil-kaupoista voidaan neuvotella. Kuva: Johannes Tervo

Uutiset | Energia Tilda Karhumaa

Lukoil, ja sitä myöten myös Teboil sai jälleen armonaikaa. Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontavirasto OFAC on pidentänyt jälleen määräaikaa, jonka sisällä Lukoil-kaupoista voidaan neuvotella. Määräaikaa pidennettiin kuukaudella 22.8. saakka.

Venäläinen öljyjätti Lukoil asetettiin Yhdysvaltain pakotelistalle lokakuussa 2025, minkä jälkeen yhtiö ilmoitti myyvänsä ulkomaiset omaisuuseränsä. OFAC on antanut neuvotteluille lisäaikaa jo kahdeksaan kertaan.

Lisäaika mahdollistaa neuvottelut ja ehdollisten kauppasopimusten tekemisen, mutta itse yrityskauppa vaatii erillisen hyväksynnän OFAC:ilta.

Aiemmin heinäkuussa Teboil Suomen toimitusjohtaja Toni Flyckt kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle, että yhtiö on valmis käynnistämään toimintansa normaalisti heti, kun yrityskauppa saa lopullisen vahvistuksen.

Viranomaisen mukaan kaupan on katkaistava kaikki yhteydet Lukoiliin, eikä se saa tuottaa venäläisyhtiölle taloudellista hyötyä pakotteiden voimassa ollessa.

”Yhtiöllä on kaikki valmiudet käynnistää toiminnot heti kun kauppa vahvistuu, mutta ennen sitä keskitymme yrityssaneerauksen ja siihen liittyviin velvollisuuksiin sekä verkoston ylläpitoon ja valvontaan, jotta turvallisuusasiat eivät vaarannu”, Flyckt totesi.

Flycktin mukaan myös Teboilin yrittäjät odottavat OFAC:n päätöstä.

”Yrittäjät toivovat kaupan vahvistumista OFACin suunnalta, jotta he pääsevät palaamaan normaaliin arkeen liiketoiminnan osalta”, hän sanoi.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön mukaan mahdollinen Lukoilin kansainvälisten liiketoimintojen myynti arvioidaan sen perusteella, edistääkö se Yhdysvaltojen turvallisuus- ja ulkopoliittisia tavoitteita. Viranomaisen mukaan kaupan on katkaistava kaikki yhteydet Lukoiliin, eikä se saa tuottaa venäläisyhtiölle taloudellista hyötyä pakotteiden voimassa ollessa.