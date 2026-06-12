Trump ja Iran jälleen täysin eri linjoilla siitä, mistä mahdollisessa rauhansopimuksessa on sovittu Iranin valtionmedian mukaan Iran ei luovu sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisesta. Trumpin mukaan Iranin median tiedot sopimusluonnoksesta ovat hölynpölyä.

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Donald Trumpin mukaan Iranin olisi nyt saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin. AFP/LEHTIKUVA.

Lue artikkelin tiivistelmä Iranin valtionmedia kertoi, ettei Iran luovu Hormuzinsalmen hallinnasta tai uraanin rikastamisesta.

Donald Trump sanoi Iranin median levittävän valheita neuvotteluista ja kutsui iranilaisia epärehellisiksi.

Iranilainen Mehr julkaisi sopimusluonnoksen, jossa sovittaisiin vihollisuuksien lopettamisesta ja varojen vapauttamisesta.

Neuvotteluja on käyty viikkokausia ilman konkreettisia tuloksia. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvotteluissa jatkettiin perjantaina jo entuudestaan totutulla tavalla. Osapuolet olivat täysin eri linjoilla sen suhteen, oliko jostain sovittu, ja jos oli, niin mitä.

Iran toisti ensin perjantaina, ettei se ole luopumassa sen paremmin Hormuzinsalmen hallinnasta kuin uraanin rikastamisestakaan mahdollisessa rauhansopimuksessa Yhdysvaltojen kanssa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ehätti jo torstaina kertomaan, että sopimus olisi pääpiirteittäin valmis ja allekirjoitus tapahtuu lähipäivinä.

”Iran ei tässä tekstissä sitoudu luopumaan Hormuzinsalmen hallinnasta. Iran ei myöskään aio palauttaa niitä olosuhteita, jotka vallitsivat ennen Yhdysvaltojen ja Israelin sotilaallista aggressiota”, kertoi valtiollinen Irna-uutistoimisto.

Toimiston mukaan sopimustekstin tärkeimpiä suuntaviivoja ollaan parhaillaan viimeistelemässä.

Myös Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi vakuutti viestipalvelu X:ssä, etteivät Yhdysvallat ja Iran ole koskaan olleet lähempänä sopimusta sodan lopettamisesta kuin nyt.

Araghchi kirjoitti myös, että median tulisi pidättäytyä sisällön kommentoinnista ennen kuin sopimus on saatu aikaan.

"Ei tekemistä totuuden kanssa"

Presidentti Trump kertoi kovin sanakääntein Iranin tiedotusvälineiden kertovan puhtaita satuja neuvotteluista.

”Sillä, mitä he sanovat, ei ole mitään tekemistä sen kanssa mistä sovimme, kirjallisesti. Heidän sanomisillaan, mukaan lukien heikolla ja pateettisella lausunnolla syntyneestä sovusta, ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa”, presidentti kirjoitti.

Trump syytti iranilaisia niin ikään epärehellisiksi neuvottelijoiksi omistamassaan Truth Social -palvelussa.

”Erittäin kunniattomia ihmisiä. Heidän kanssaan ei ole olemassa sellaista asiaa kuin vilpitön toiminta. Käsittämätöntä”, Trump jatkoi.

Trumpin mukaan Iranin olisi nyt saatava asiansa kuntoon mitä pikimmin.

Valkoinen talo kertoi Trumpin viestin jälkeen Iranin suostuneen lopettamaan ydinohjelmansa ja tuhoamaan ydinmateriaalinsa sekä avaamaan Hormuzinsalmen.

Jäädytetyt varat vapaaksi ja korvauksia Iranille

Iranilaisen uutistoimisto Mehrin julkaiseman sopimusluonnoksen mukaan Yhdysvallat ja Iran sopivat vihollisuuksien lopettamisesta kaikilla rintamilla, myös Libanonissa.

Sopimusluonnoksessa sanotaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä päästä 60 päivän aikana sopimukseen Iranin ydinohjelmasta. Sopimuksessa sovittaisiin myös Yhdysvaltojen Iranille asettamien pakotteiden poistamisesta. Yhdysvaltojen asettama iranilaisten satamien saarto purettaisiin.

Lisäksi sopimusluonnoksessa mainitaan, että Iranin jäädytettyjä varoja vapautettaisiin 24 miljardin dollarin edestä 60 päivän kuluessa.

Sopimusluonnoksessa mainitaan myös, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tulisi maksaa korvauksia Iranille aiheuttamistaan tuhoista ja esittää Iranille vähintään 300 miljardin dollarin arvoiset jälleenrakennussuunnitelmat.

”Lopullisia neuvotteluita ei aloiteta ennen kuin puolet Iranin jäädytetyistä varoista on vapautettu, Iranille asetetut öljypakotteet on poistettu ja Iranin satamien saarto on poistettu”, Mehr luetteli.

Neuvottelut kestäneet viikkoja

Iran ja Yhdysvallat ovat käyneet viikkokausia epäsuoria neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamiseksi. Osapuolten välillä on ollut voimassa tulitauko huhtikuusta saakka, vaikka sitä onkin toistuvasti rikottu.

Trump on kymmeniä kertoja väittänyt rauhansopimuksen olevan aivan käden ulottuvilla, mutta konkreettisia tuloksia neuvotteluista ei juuri ole saatu.

Yhdysvallat ja Israel aloittivat viimeisimmän sodan Irania vastaan helmi-maaliskuun vaihteessa.

Pian sen jälkeen Libanonissa toimiva ja Iranin tukema ääriliike Hizbollah alkoi laukaista ohjuksia ja raketteja Israeliin, jolloin Israel alkoi pommittaa Libanonia. Lisäksi Israel aloitti maaoperaation ja tunkeutui joukoillaan Etelä-Libanoniin.