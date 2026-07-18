Nämä ovat suomalaisten suosituimpia ilmastotekoja – lihansyönnin vähentämisen aikeet ristiriitaisiaKierrätys on suomalaisten suosituin ilmastoteko. Valtaosa suunnittelee myös kulutuksen vähentämistä. Yli puolet on kiinnostunut lisäämään kasvisruokailua.
Suomalaisten suosituimmat ilmastoteot ovat kierrätys ja kulutuksesta tinkiminen. Asia selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksesta. Kyselyssä selvitettiin sekä jo omaksuttuja että suunniteltuja ilmastotekoja.
Yli 90 prosenttia aikuisväestöstä ilmoittaa lajittelevansa jätteitä ja kierrättävänsä tavaroita jatkossakin.
Omasta kulutuksestaan aikoo vastaisuudessa, tavalla tai toisella, tinkiä liki 80 prosenttia.
65 prosenttia harkitsee asuntonsa lämpötilan alentamista. Enemmistö on niin jo tehnytkin.
Vastaajista yli puolet kertoo harkitsevansa energiaa säästävien tuotteiden ostamista sekä säännöstelevänsä lämpimän veden sekä sähkölaitteiden käyttöä.
Yli 60 prosenttia vastaajista innostuu ajatuksesta viettää lomia kotioloissa matkustamisen sijaan. Enemmistö suunnittelee myös vähentävänsä lentämistä ja yksityisautoilua.
Aikuisväestöstä yli puolet näyttää vihreää valoa kasvisruokailun lisäämiselle. Ristiriitaisesti runsas puolet vastaajista ei aio vähentää omaa lihansyöntiään.
Toisin sanoen moni haluaa lisätä kasvisruuan määrää tinkimättä kuitenkaan lihansyönnistä.
Selkein tyrmäys kyselyssä tulee ajatukselle lahjoittaa rahaa ilmastomuutoksen torjuntaan. Reilusti yli puolet suomalaista ei ole sitä valmis tekemään.
Kyselyn perusteella naiset ovat miehiä useammin halukkaita lähes kaikenlaisiin ilmastotekoihin. Ainoan poikkeuksen muodostaa viehtymys sähkö-, hybridi- tai kaasuauton hankintaan.
Lihansyönnin rajoittamisesta naiset ovat huomattavasti kiinnostuneempia kuin miehet.
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti kesäkuussa Verian. Tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.Artikkelin aiheet
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