Sää viilenee ja poutaantuu joulua kohti Lauhan lauantain jälkeen sää on viilenemässä niin, että alkuviikolla voi pakastaa etelää myöten.

Poutasää kääntyy pikkupakkasiksi suuressa osassa maata. Kuva: Ilmatieteen laitos

Oskari Rockas & Petri Hoppula

Säätyyppi muuttuu Suomessa viikonlopun ja jouluviikon aikana.

Vielä tänään lauantaina vallitsee laajalti lauha etelälounainen ilmavirtaus ja sää on laajalti pilvinen, mutta sunnuntaista alkaen vallitsevat virtaussuunnat ovat pitkälti lännen ja pohjoisen väliltä. Pilvipeite alkaa repeillä ja lämpötilatkin vähän viilenevät, mutta paukkupakkasia kuitenkaan tuskin on tiedossa.

Sää on vaihtumassa aiempaa viileämmäksi, mutta lämpötilaennusteeseen tuo epävarmutta se, että edetessä on mahdollisuuksia myös lauhan, kuivan Föhn-tuulen esiintymiselle. Föhn-ilmiötä ennustusmallit eivät aina osaa kovin tarkasti ennustaa.

Tänään lauantaina lämpötilan nollaraja on vielä Etelä-Lapissa asti, mutta huomiseksi sunnuntaiksi nollaraja vetäytyy jo maan keskivaiheille. Maanantaina on odotettavissa pikkupakkasta varsin etelässäkin. Pohjois-Suomessa pakkasta on yleisesti viidestä viiteentoista astetta, Lapin selkeillä alueilla jopa yli 20 astetta.

Sateet ovat lähipäivinä melko vähäisiä. Tänään lauantaina Lapissa lunta tulee vielä paikoin yli viisi senttimetriä. Etelämpänä heikot vesikuurot tai tihkusade ovat mahdollisia.

Sunnuntaiyön- ja aamun aikana Vaasasta kohti maan kaakkoisosaa ulottuvalla alueella liikkuu sadealue, jossa olomuoto on vaihteleva. Sunnuntaipäivän sekä tiistaiaamun välillä heikkoja ja hajanaisia lumisateita liikkuu Suomen yli pohjois-eteläsuuntaisesti. Sateiden ja ilman jäähtymisen seurauksena tienpinnat voivat ajoittain jäätyä ja aiheuttaa paikallisesti ajokelin heikentymistä.

Kirjoittajat ovat Ilmatieteen laitoksen meteorologeja