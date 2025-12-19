Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Kaupallinen yhteistyö
Suomen parhaat
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Säässä käänne joulun alla – varoitus viikonloppuna autoileville
Tilaajalle
|
Vuoden pappi alkoi pitää päivystystä lähikapakassa, kun työhuoneelle ei saapunut kukaan juttelemaan
Näin säät ovat vaikuttaneet kuusikauppaan – joulukuusi ostetaan entistä aiemmin
Suomessa pystytetään jouluna arviolta noin 1,4 miljoonaa kuusta.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Kauppa
19.12.2025
08:13
Jukka Hämäläinen & Sami Suojanen
Artikkelin aiheet
kuusikauppa
Joulu
Jouluperinteet
Joulukuusi
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Osaston luetuimmat
1
Puukauppa
|
Joko pohjat on nähty puun hinnoissa? – ”Meidän minimi on alitettu”, sanoo suuri puunmyyjä
Tilaajalle
2
Metsäteollisuus
|
Metsä Groupille uusi viestintä- ja brändijohtaja
3
Metsäpolitiikka
|
Puukaupan epävarmuus on lisääntynyt ja puuta ohjautuu vääriin kohteisiin
Tilaajalle
4
Metsäkoneet
|
Kronos myy metsäkoneensa itse – yhteistyö Hankkijan kanssa päättyi
5
Metsäpolitiikka
|
Kunnianhimoisin ennallistamistavoite veisi 4–5 sellutehtaan käyttämän puumäärän
Tilaajalle
6
Podcast
|
Eveliina Virkkunen kehittää Ponssen kuormatraktoreita – kuuntele podcastista, millaista työ on
7
Erä
|
Mediat: Hallinto-oikeus kumonnut lääninhallitusten päätökset – Ruotsin susijahti pysäytetty
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Kauppa
|
Yksityinen rautakauppa pärjää alle 2 000 asukkaan Rääkkylässä – ”Meillä on hyvä asiakaskunta ja tekemisen meininki”
Koneviesti
|
AGCO sijoittaa 2 miljardia dollaria yhteisyritykseen Trimblen kanssa
Koneviesti
|
K-Maatalouden liiketoiminta ruotsalaisomistukseen
MAINOS: Suomen parhaat
Mainos: Merimetalli Ky
Koti
|
Riukuaita kuuluu suomalaiseen maisemaan – helppo asentaa itse