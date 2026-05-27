KKV paljasti suuren kartellin Suomen marja-alalla – virasto vaatii yli 9 miljoonan seuraamusmaksujaKKV:n tiedotteen mukaan virasto vapautti seuraamusmaksusta Kiantama Oy:n, sillä yhtiö teki yhteistyötä KKV:n kanssa.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, uutisoi Helsingin Sanomat.
KKV esittää, että markkinaoikeus määrää noin 9,4 miljoonaan euron seuraamusmaksut kartelliin osallistuneille yhtiölle lainvastaisesta kilpailun rajoittamisesta.
Kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat Arctic International, Ber-Ex, JN-Group, Kiantama, Marja Bothnia Berries, Polarica, Polarica AB, Polarica marjahankinta ja Kaskein Marja.
KKV:n mukaan luonnonmaja-alan suurimpiin kuuluvat yhtiöt yhteensovittivat vuosina 2013–2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.
KKV:n tiedotteen mukaan virasto vapautti seuraamusmaksusta Kiantama Oy:n, sillä yhtiö teki yhteistyötä KKV:n kanssa. Kiantama Oy haki vapautusta seuraamusmaksusta sen jälkeen, kun KKV oli syyskuussa 2023 tehnyt tarkastuksia yhtiöiden toimitiloissa.
Kartelli tarkoittaa yritysten liittoumaa, joka esimerkiksi hinnoista sopimalla tai markkinoita jakamalla rajoittavat kilpailua. Kartellit ovat vakavia kilpailunrajoituksia, joista kärsivät sekä kansantalous että kuluttajat.
Juttua päivitetty KKV:n tiedotteen pohjalta 27.5 klo 12:46.
