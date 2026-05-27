TS: Maakuntien lentoja johdetaan ehkä pian etänä Vantaalta – turvallisuus herättää huolta henkilöstössäEtälennonjohdon turvallisuus mietityttää jälleen, kun Helsingin lentoasema jouduttiin vastikään sulkemaan drooniuhkan vuoksi.
Fintraffic on aloittanut muutosneuvottelut, jotka koskevat seitsemän maakuntakentän lennonjohtoa Turussa, Oulussa, Ivalossa, Kittilässä, Kuusamossa, Maarianhaminassa ja Vaasassa.
Turun Sanomien mukaan neuvotteluiden piirissä on noin 30 lennonjohtopalveluiden työntekijää, joista noin kolmasosa työskentele Turussa.
Neuvottelut ovat jatkoa vuosina 2023 ja 2024 käydyille muutosneuvotteluille, jotka liittyivät etälennonjohdon järjestämiseen.
Suunnitelmissa on lähivuosina keskittää lennonjohtopalvelut Helsinki-Vantaalle.
Etälennonjohdolla tavoitellaan Fintrafficin verkkosivujen mukaan kustannustehokkuutta, joustavampaa lennonvarmistuspalvelua ja turvallisuutta.
Turvallisuus on kuitenkin noussut uudelleen julkisuuteen, kun Helsingin lentoasema jouduttiin vastikään sulkemaan tilapäisesti drooniuhkan vuoksi.
Fintraffic ei kommentoinut Turun Sanomille mahdollisen keskittämisen turvallisuusnäkökulmaa, mutta henkilöstö on ilmaissut huolensa turvallisuudesta.
”Keskittämisessä näinä aikoina on omat riskinsä. Vaadimme, että nämä näkökulmat on otettava huomioon”, Fintrafficin lennonvarmistuksessa luottamushenkilönä toimiva Tapio Puisto sanoo.
Etälennonjohdosta on kokemuksia maailmalta muun muassa Ruotsista, jossa Örnsköldsvikin ja Sundsvall Timrån lentokentät ovat olleet tiettävästi maailman ensimmäisiä etäjohdettuja kenttiä.
Maailmanlaajuisen lennonjohtajien ammatillisen kattojärjestön IFATCA:n mukaan etälennonjohtoa on myös muun muassa Norjassa, Saksassa, Britanniassa, Unkarissa ja Aasian alueella sekä Yhdysvalloissa.
