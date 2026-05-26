Aliarvostettu luonnonvara nousee uuteen rooliin Suomessa

Tavoitteena on saada arvokas biomassa talteen vesistöistä ja käyttöön sen sijaan, että se jäisi hyödyntämättä rannoille. Kuva: Medialouhos

Suomeen on avattu uusi palvelu, joka voi muuttaa tavan, jolla järviruokoa hyödynnetään, MTK tiedottaa.

KiertoaSuomesta.fi-alustalle julkaistu Ruokopankki kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen ruo’on tuottajat, kerääjät ja hyödyntäjät ja tekee hajanaisesta toiminnasta sujuvamman kokonaisuuden.

Ruokopankki toimii digitaalisena kohtaamispaikkana, jossa nähdään ajantasaisesti ruo’on tarjonta ja kysyntä. Tavoitteena on saada arvokas biomassa talteen vesistöistä ja käyttöön sen sijaan, että se jäisi hyödyntämättä rannoille.

Järviruoko on Suomessa alihyödynnetty luonnonvara, vaikka sen potentiaali on merkittävä. Niittämällä voidaan poistaa vesistöistä ravinteita ja hillitä rehevöitymistä, mutta samalla syntyy raaka-ainetta esimerkiksi maanparannukseen, kuivikkeisiin, kasvualustoihin, bioenergiaan ja rakentamiseen. Uusi palvelu pyrkii kääntämään yksittäiset kokeilut toimivaksi arjeksi.

Palvelu tarjoaa myös tietoa ja käytännön esimerkkejä ruo’on korjuusta ja hyödyntämisestä, mikä helpottaa uusien toimijoiden mukaan lähtemistä. Samalla se vastaa alan keskeiseen ongelmaan, jossa tarjonta, kysyntä ja logistiikka eivät ole kohdanneet.

”On hienoa saada alustalle uusi avaus alihyödynnettyyn materiaaliin. Ruokosta on viime vuosina tehty tutkimusta ja kokeiluja ja yksi mielenkiintoinen käyttökohde on puistojen alustamateriaalina esimerkiksi leikkipaikoilla. Kyse on kotimaisesta ja turvallisesta luonnontuotteesta”, sanoo projektipäällikkö Riina Kärki tiedotteessa.

Ruokopankki on kehitetty Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun RuokoLog-hankkeessa, jossa etsitään ratkaisuja ruo’on saatavuuden ja logistiikan parantamiseen.