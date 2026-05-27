Ilmavoimat harjoittelee droonien torjuntaa Kaakkois-Suomessa Puolustusvoimat harjoittelee tänään ha huomenna Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella

Ilmavoimien harjoittelutoimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella.

Ilmavoimat aloittaa tänään harjoitukset droonien torjumiseksi. Tänään ja huomenna Kaakkois-Suomessa järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta.

Harjoittelutapahtumaan osallistuu Ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, Maavoimien NH90- ja MD500-helikoptereita sekä Merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamuyhdeksän ja iltapäiväneljän välisenä aikana.

Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.