Ilmavoimat harjoittelee droonien torjuntaa Kaakkois-SuomessaPuolustusvoimat harjoittelee tänään ha huomenna Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella
Ilmavoimat aloittaa tänään harjoitukset droonien torjumiseksi. Tänään ja huomenna Kaakkois-Suomessa järjestettävä harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta.
Harjoittelutapahtumaan osallistuu Ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, Maavoimien NH90- ja MD500-helikoptereita sekä Merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella tänään ja huomenna aamuyhdeksän ja iltapäiväneljän välisenä aikana.
Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
