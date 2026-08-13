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Kansalaisaloitteita on pantu vireille ennätysmäärä – nyt puhuttavat kohtuuttomat YEL-maksut ja koirien jalostus
Polttoainevero, turkistarhaus ja Elokapina ovat kirvoittaneet viime vuosien suosituimmat kansalaisaloitteet.
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Uutiset
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Politiikka
13.8.2026
09:07
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
kansalaisaloite
YEL-maksu
polttoainevero
koiranjalostus
eduskunta
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