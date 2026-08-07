Poliisi tarkasti Loviisan raveihin meneviä hevoskuljetuksia – joka kolmas sai rapsutPoliisin valvontaan päätyi 45 hevoskuljetusajoneuvoa.
Poliisi määräsi maanantaina 3.8. Loviisassa yhdeksän sakkoa ja kuusi liikennevirhemaksua hevoskuljetusajoneuvojen tarkastuksissa. Yksi kuljettaja määrättiin ajokieltoon ja kymmenen sai huomautuksen.
Valvontaiskuun päätyi yhteensä 45 Loviisan raveihin matkalla ollutta hevoskuljetusta. Valvonnan järjestivät Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset.
Poliisin mukaan yleisimpiä ongelmia olivat kuljetusajoneuvojen puutteellinen kunto ja ylikuormat.Artikkelin aiheet
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