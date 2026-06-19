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Uutiset
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Turvallisuus
19.6.2026
07:00
Suvi Jylhänlehto
Artikkelin aiheet
Kalajoen Hiekkasärkät
uimavalvonta
rantaturvallisuus
hukkumistapaus
Suomi
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Mainos: Bosch
Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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