Tilastokeskus: Nuorten aikuisten riski syrjäytyä tai ajautua köyhyyteen on kasvanut
Yhä useampi nuori aikuinen on vaarassa syrjäytyä tai ajautua köyhyyteen, kertoo Tilastokeskus.
Köyhyys- tai syrjäytymisriski koski useampaa kuin joka kolmatta 18–29-vuotiaista vuonna 2024. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen elinolotilastosta.
Köyhyyden tai syrjäytymisen riski koski yhteensä 958 000:ta ihmistä eli yli 17:ää prosenttia Suomen kotitalousväestöstä vuonna 2024. Luku on kasvanut edellisvuodesta 28 000 ihmisellä.
Tavallisimmin köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevat ovat pienituloisia, Tilastokeskus kertoo.
